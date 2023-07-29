Військовий експерт розповів, чому ЗСУ не зможуть наступати через Каховське водосховище.

Силам оборони України навряд чи вдасться наступати в районі підірваної ворогом Каховської ГЕС, бо Каховське водосховище висохло не так, щоб могла пройти важка техніка. Воїнам, ймовірно, доведеться шукати більш зручний шлях.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі на YouTube у середу, 26 липня, передає НСН.

За його словами, річка в районі станції справді висохла, але важка техніка не зможе там пройти.

Крім того, на лівому березі Дніпра російські окупанти хоч і не мають лінії оборони, проте там є велике угруповання військ РФ.

“Те, що там немає лінії оборони, ще не говорить про те, що там немає військ. На лівому березі знаходиться 49 загальновійськова армія, яка посилює Запорізький напрямок”, заявив він.

Жданов додав, що в районі Запорізької АЕС окупаційні війська Росії тримають велику кількість артилерії, якою ворог постійно обстрілює правий берег Дніпра.

Експерт додав, що ґрунт у районі Каховського водосховища міг висохнути не більше, ніж на 20 сантиметрів, але далі він все ще просочений водою.

“Зверху, можливо, сантиметрів 20 і підсохло, там навіть були фотографії, але важка техніка навряд чи пройде. Під вогнем ворожої артилерії буде дуже важко. Я думаю, що військові шукатимуть інші та короткі дороги”, сказав він.

Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала, що на лівому, тимчасово окупованому березі Херсонщини, російські загарбники частково повернулися на позиції, які вони займали до свого теракту на Каховській гідроелектростанції.

“Там, де вода відійшла досить сильно, вони повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мініванням. Тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями”, заявила представниця ОК “Південь”.

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