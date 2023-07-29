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Військові США присутні на території України – чи допомагають вони ЗСУ у бойових діях

Журналіст
Військові США присутні на території України чи допомагають вони ЗСУ
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У Білому домі розповіли, що військові США присутні в Україні. Чим вони займаються пояснили в адміністрації президента США Джо Байдена

В адміністрації президента США Джо Байдена спростували участь американських військовослужбовців у війні Росії проти України. Водночас у Білому домі зазначили, що кадрові військові США присутні на території України.

За словами координатора Ради безпеки Білого дому Джона Кірбі, їхня роль полягає в охороні посольства США. Про це він заявив під час брифінгу 28 липня, повідомляє “Укрінформ”, передає НСН.

Військові США присутні на території України

Військові США присутні на території України чи допомагають вони ЗСУ у бойових діях

Кірбі підкреслив, що в Україні немає американських сил, які б надавали допомогу ЗСУ у бойових діях. У такий спосіб він категорично спростував присутність військових США на полі разом із українськими військовослужбовцями.

Також офіційний представник адміністрації Байдена заявив, що Білий дім дотримується позиції, яку було оголошено з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона передбачає, що американські військові не будуть залучені до бойових дій.

При цьому Кірбі пояснив, що невелика кількість американських військовослужбовців є в Україні, проте їхні завдання ніяк не пов’язані з веденням бойових дій. Координатор Ради безпеки Білого дому розповів, що американські військові охороняють посольство США в Києві та представляють апарат військових аташе США в Україні.

Як відомо, Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні. Союзники виділяють нашій країні озброєння на суму 400 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден веде переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо постачання українській армії ракет великої дальності ATACMS. Остаточного рішення ще не ухвалено.

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