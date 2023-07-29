Військові США присутні на території України – чи допомагають вони ЗСУ у бойових діях

У Білому домі розповіли, що військові США присутні в Україні. Чим вони займаються пояснили в адміністрації президента США Джо Байдена

В адміністрації президента США Джо Байдена спростували участь американських військовослужбовців у війні Росії проти України. Водночас у Білому домі зазначили, що кадрові військові США присутні на території України.

За словами координатора Ради безпеки Білого дому Джона Кірбі, їхня роль полягає в охороні посольства США. Про це він заявив під час брифінгу 28 липня, повідомляє “Укрінформ”, передає НСН.

Військові США присутні на території України

Кірбі підкреслив, що в Україні немає американських сил, які б надавали допомогу ЗСУ у бойових діях. У такий спосіб він категорично спростував присутність військових США на полі разом із українськими військовослужбовцями.

Також офіційний представник адміністрації Байдена заявив, що Білий дім дотримується позиції, яку було оголошено з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона передбачає, що американські військові не будуть залучені до бойових дій.

При цьому Кірбі пояснив, що невелика кількість американських військовослужбовців є в Україні, проте їхні завдання ніяк не пов’язані з веденням бойових дій. Координатор Ради безпеки Білого дому розповів, що американські військові охороняють посольство США в Києві та представляють апарат військових аташе США в Україні.

Як відомо, Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні. Союзники виділяють нашій країні озброєння на суму 400 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден веде переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо постачання українській армії ракет великої дальності ATACMS. Остаточного рішення ще не ухвалено.

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