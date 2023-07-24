Яка зброя потрібна Україні для знищення російських кораблів у портах – розповіли у ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, яка зброя потрібна Україні для ефективного знищення російських кораблів у портах

Для ефективного знищення російських берегових ракетних комплексів та кораблів, що перебувають у портах, Збройним силам України потрібна далекобійна зброя. Зокрема, йдеться про далекобійні ракетні ATACMS.

Таку заяву зробив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про це він сказав в етері всеукраїнського телемарафону, інформує НСН.

За словами представника ЗСУ, Росія продовжує виготовляти ракети для атак по Україні, а ресурсів постійно їх збивати не вистачає. Тому потрібно знищувати засоби нападу російських терористів, зокрема, в тимчасово окупованому Криму.

А для цього, як наголосив Ігнат, Україні потрібна далекобійна зброя, зокрема, ракетні системи ATACMS. Він зазначив, що комплекс ATACMS здатний знищувати, перш за все, наземні цілі.

Для знищення російських кораблів у портах потрібні далекобійні ракетні ATACMS

“Тобто, крім того, щоб його мати, треба мати дані розвідки, треба розуміти, де знаходяться ті системи (росіян, – ред.), щоб знищувати їх ефективно”, – сказав Ігнат.

Він уточнив, Сили оборони володіють такою інформацією, тому завдяки ATACMS можливо було б знищувати ворожі берегові ракетні комплекси та кораблі.

ATACMS – це керована ракета “земля – земля” американської розробки, яку можна запускати з HIMARS або MLRS M270. Дальність – від 165 до 310 км. залежно від модифікації. Ракета має покращений пакет наведення з глобальною системою позиціонування. Снаряд несе у собі осколково-фугасну боєголовку класу WDU18 масою 500 фунтів (понад 220 кг).

Варто зазначити, напередодні радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив: в адміністрації американського президента Джо Байдена сказали, що він веде переговори з Володимиром Зеленським щодо постачання українській армії ракет великої дальності ATACMS. Остаточного рішення ще не ухвалено.

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