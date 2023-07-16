Чому ППО не може збивати дрони та ракети подалі від житлових будинків – пояснив Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому ППО не може збивати дрони і ракети подалі від житлових будинків

Українська система ППО побудована так, щоб захистити місто.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що ППО не може збивати дрони та ракети, якими Росія атакує міста України, подалі від житлових будинків. За його словами, якщо засоби ППО перебазувати далі від міст, росіянам буде простіше виявляти прогалини в обороні.

Про він розповів в ефірі національного телемарафону.

Про це повідомляє НСН з посиланням на ТСН.

Юрій Ігнат пояснив, чому ППО не може збивати дрони та ракети подалі від житлових будинків

“Засоби ППО різні – середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери, його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила. Це неможливо. У нас величезна лінія фронту – майже 2,5 тисячі кілометрів”, – зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат пояснив, що на околицях міст розміщені різні системи ППО, а далі – мобільні вогневі групи, авіація працює в тих місцях, де менше систем ППО.

“Міста захищені таким чином, щоб населений пункт взяти в кільце і по можливості засоби ППО розміщені якомога щільніше, щоб знищувати ворожі цілі. Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, як розміщувати засоби ППО ближче до населених пунктів”, –резюмував речник Повітряних сил.

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