Окупанти найближчими днями можуть посилити обстріли дронами-камікадзе – ОК “Південь”

Керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що армія РФ може посилити обстріли дронами-камікадзе у найближчі дні

Росія змінила тактику у використанні безпілотників під час обстрілів території України та використовує їх більш компактно. Це може означати те, що ворог в очікуванні оновлення їх поставок, а значить посилить обстріли за допомогою БПЛА найближчими днями.

Про це заявила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Окупанти найближчими днями можуть посилити обстріли дронами-камікадзе

“На даному етапі можемо констатувати, що їх (БПЛА, – ред.) стало менше, і використання їх групами, більш компактними, чотири, п’ять, сім одиниць”, – розповіла вона.

За словами Гуменюк, це може бути пов’язано з тим, що вони (окупанти, – ред.) очікують оновлення поставок, і “знову, буквально за кілька днів, буде посилена атака”.

“В них є домовленості, є поставки, є плани застосовувати дрони”, – констатувала вона, додавши, що дрони РФ запускає зі східного узбережжя Азовського моря.

Обстріл України 19 червня

Вночі, 19 червня, у кількох областях пролунав сигнал повітряної тривоги – на півдні та сході України. Про вибухи повідомляли, зокрема, в Одесі, там працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що Одеська область була атакована ракетами “Калібр”. У Повітряних силах розповіли, що всі 8 цілей – чотири дрони та чотири ракети “Калібр”, які російські війська запустили з підводного човна, були збиті.

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