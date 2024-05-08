Меморіал: вбиті росією. Анастасія Хованська, 29 років, Мирноград-Покровськ, травень

Вбиті росією: Анастасія Хованська була вагітна. З мамою і чоловіком вони як раз їздили оглядати житло, куди мали евакуюватися. По автівці прилетів ворожий снаряд… Всі загинули.



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Хованська

Анастасія Хованська загинула внаслідок російської ракетної атаки на Донеччину ввечері 4 травня 2024. Вона разом із мамою Вікторією Дьяконовою та чоловіком Олексієм рухалися автомобілем по мосту Мирноград – Покровськ, коли прилетів ворожий снаряд.

«Вони якраз їздили оглядати житло, куди планували евакуюватися, та повертались назад, за речами. Не встигли… Настя була на третьому місяці вагітності, я мала бути хресною для її маляти, а тепер їх усіх нема і всередині пустота», – розповіла близька подруга Христина.

Анастасії було 29 років. Вона народилась та мешкала в Мирнограді. Багато років працювала у відділі освіти Мирноградської міської ради. Вільний час присвячувала рідним.

Колеги та друзі відгукуються про неї як про світлу, добру та чуйну людину.

«Це була найдобріша і найпозитивніша людина. Вона завжди вміла вислухати та підтримати. Неймовірно сильна, чесна, любляча. Вони з Олексієм чекали на дитя і були такі щасливі…», – додала Христина.

В Анастасії Хованської залишилися рідна сестра, батько, бабусі, тітки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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