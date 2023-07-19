Як використовуватимуть касетні снаряди і чи стануть вони вирішальним фактором на війні – експерт

Сполучені Штати передали для України касетні снаряди. Як ними скористаються ЗСУ і чи стануть ці боєприпаси вирішальним фактором на війні

Для перемоги у війні з російськими окупантами Збройні сили України потребують різноманітної військової техніки та озброєння.

Касетні боєприпаси, які передали Сполучені Штати, не стануть вирішальним фактором. Вони можуть бути використані, зокрема, для часткового розміновування полів, зупинення просування ворожої піхоти та бронетехніки.

Як зауважив в ефірі “24 каналу” військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, з надходженням касетних боєприпасів на передову не буде ефекту, який ми побачили після надання Україні комплексів HIMARS.

Про це розповідає НСН.

Як використовуватимуть касетні снаряди і чи стануть вони вирішальним фактором на війні

Результатом постачання американськими партнерами касетних боєприпасів буде зменшення використання військовими снарядів калібру 155 мм. Вони можуть бути використані для часткового розміновування полів, зупинення просування ворожої піхоти та бронетехніки. Крім того, це дозволить вражати ворожі сили та засоби на дальності 20 – 30 кілометрів.

Водночас Світан наголошує, що касетні боєприпаси не є вирішальним фактором. На полі бою відбудуться зміни після постачання HIMARS та ракет М-31 до них, а також далекобійних ракет ATACMS. Ними Сили оборони зможуть знищити всі логістичні ланцюжки противника, якими відбуваєтсья постачання військової продукції на передову.

Касетні боєприпаси для України: що потрібно знати

Касетні боєприпаси заборонені в десятках країн світу. Існує Конвенція щодо касетних боєприпасів від 2008 року, однак Україна, Росія, США та ще декілька держав її не підписували.

7 липня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакету допомоги, частиною якого стали і касетні снаряди. Вже 13 липня командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” Олександр Тарнавський заявив, що Україна отримала ці боєприпаси. Він зауважив, що їх ще не застосовували на полі бою. Пізніше передачу касетних снарядів підтвердили в Пентагоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що касетні боєприпаси українські військові будуть використовувати винятково на полі бою проти російських окупантів.

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