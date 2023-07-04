яку тактику застосовують окупанти при контрнаступі ЗСУ

В останні тижні Росія визначила пріоритети та вдосконалила тактику, яку застосовує при контрнаступі ЗСУ.

Для того, щоб сповільнити Сили оборони на південних напрямках, Росія застосовує щільне мінування протитанковими мінами.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Великої Британії у вівторок, 4 липня, передає НСН.

Російські окупанти застосовують більшу кількість мін, аніж це потрібно за військовими доктринами.

Інтенсивною щільністю замінування росіяни не тільки намагаються сповільнити контрнаступ, оскільки території потрібно розміновувати, але і завдати якомога більше втрат українській техніці.

«Останніми тижнями Росія визначила пріоритети та вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення українських контрнаступальних операцій за підтримки бронетехніки на півдні країни. У деяких районах щільність мінних полів вказує на те, що вона, ймовірно, використала набагато більше мін, ніж передбачено її військовою доктриною», повідомили у пресслужбі британського Міноборони.

Сповільнюючи українські сили, Росія намагається бити по них ударними дронами, військовою авіацією та артилерією. У міністерстві Британії зазначили, що, попри частковий успіх такої тактики на початку контрнаступу, окупанти зіткнулися з ще більшим дефіцитом боєприпасів та потерпають від ключових слабкостей.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Західні ЗМІ активно повідомляють, що просування українських військ повільніше, ніж очікувалося.

Водночас голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що контрнаступ України виявився складним через протипіхотні міни та інші перешкоди. Однак, за його словами, ЗСУ роблять правильно, коли діють обережно.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про “повільний” контрнаступ, оскільки кожен метр дається нашим захисникам кров’ю.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, дії ЗСУ призведуть до обвалення російського фронту. Це може статися за тиждень, місяць чи півтора.

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