Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, коли обвалиться російський фронт. За його словами, українські військові вже проникли на 1-2 кілометри в лінію оборони росіян по всій лінії фронту, передає НСН.

Наступ Збройних сил України призведе до обвалення російського фронту, це може статися вже найближчим часом, заявив Подоляк.

Він повідомив, що є проникнення в лінію оборони на кілометр-півтора по всій лінії фронту. Крім того, збільшується інтенсивність роботи з тилової інфраструктури.

“Зараз йде капітальний сценарний період, коли інтенсивність бойових дій зростає, вгризання в перший ешелон проходить”, сказав він.

Подоляк наголошує, що це все має накопичувальний ефект.

“У якийсь момент це все дійсно обвально позначиться по всій лінії фронту. Це може бути тиждень, можливо місяць, може бути півтора”, заявив Подоляк.

Він додав, що все що росіяни могли мобілізувати на сьогоднішній день, це понад 300 тисяч.

“Все це треба буде зламати, безумовно, це можливо зробити, тому що деморалізація російського угруповання істотна, внутрішній конфлікт суттєвий, а те, що після заколоту відбувається з генералітетом, теж суттєво”, додав Подоляк.

Подоляк спрогнозував, коли обвалиться російський фронт. Відео

Контрнаступ ЗСУ

Раніше видання The Washington Post із посиланням на американського військового писало, що контрнаступ ЗСУ рухається повільно через кілька причин. Серед них – мінні загородження, відсутність ефекту раптовості і недостатні логістичні проблеми у росіян.

Головнокомандувач Збройними силами генерал Валерій Залужний прокоментував ситуацію навколо контрнаступу ЗСУ. В інтерв’ю американському виданню The Washington Post він наголосив, що його “дратують” коментарі щодо “повільного” наступу ЗСУ.

“Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров’ю”, зазначив український воєначальник.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій, але хоче зберегти свій народ. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ЗСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї.

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