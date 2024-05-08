З тимчасової окупації до України повернули 11 дітей з Херсонщини. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 78 дітей із Херсонської області

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

На підконтрольну Україні територію повернули дві дівчинки-сироти 10-ти та 13-ти років. А також дев’ять дітей, які мають батьків або одного з них. Це – 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років.

До України повернули 11 дітей з тимчасової окупації

Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батьків дітей.

Прокудін повідомив, що нині діти – у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

“Вдячний всім, хто допомагає українським громадянам виїхати на вільну землю”, – додав очільник Херсонської ОВА.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 78 дітей із Херсонської області.

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