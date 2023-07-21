У Білому домі розповіли, коли Україна може отримати винищувачі F-16

У Білому домі заявили, що Україна може отримати винищувачі F-16 вже до кінця цього року. Але корисними вони будуть лише в комплексі з іншою зброєю.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі в етері Fox News, пеоедає НСН з посиланням на Громадське.

За його словами, F-16 «надійдуть в Україну, швидше за все, до кінця року». Але Білий дім не вважає, що самі лише винищувачі зможуть змінити ситуацію на полі бою.

Як відзначив Кірбі, Україна зараз найбільше потребує артилерійських снарядів, а також самої артилерії, засобів ППО та бронетехніки. Постачання літаків будуть ефективними лише в комплексі з іншою зброєю, додав представник Білого дому.

Міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно повідомляв, що одинадцять держав-партнерів та Україна вже підписали меморандум із визначенням умов щодо підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

F-16 для України

Президент США Джо Байден 19 травня схвалив плани тренувати українських пілотів на американських винищувачах F-16. ЗМІ писали, що навчання відбуватимуться у Європі, але американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі. Тренування може зайняти кілька місяців.

Польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна навчатиме українських пілотів на F-16.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що в червні не почалися заплановані навчання українських пілотів на західних винищувачах, і через це посунувся графік передання літаків.

NBC News із посиланням на високопоставленого чиновника зазначило, що США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Ці літаки не обов’язково будуть надходити безпосередньо зі США.

Коаліція держав, які беруть у цьому участь, має вирішити, коли саме надати літаки, скільки їх відправити і які країни їх надішлють. За даними Politico, вільні літаки є у Норвегії, Данії та Нідерландах. Але для того, щоб виконати потрібне технічне обслуговування, знадобиться певний час.

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