Україна бореться, щоб відвоювати свою територію. Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі пояснив причини “повільного” українського контрнаступу.

Джон Кірбі пояснив причини “повільного” українського контрнаступу

Про це він сказав на брифінгу у Білому домі, передає НСН з посиланням на ТСН.

«Ми зосереджуватимемося на тому, щоб Україна могла й надалі досягати успіху на полі бою, а не спекулювати про те, що це може чи ні вплине на політичний спектр всередині Росії», зауважив Кірбі.

Також він відповів на запитання журналістів, чому контрнаступ в Україні йде повільніше, ніж очікувалося.

«Я повторю це сьогодні — я не збираюся робити крісельний захисник контрнаступу з цієї трибуни. З цим має говорити президент Зеленський. Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для досягнення успіху, будь то навчання, інструменти, обладнання. І цього тижня ви побачите ще один раунд підтримки, оголошений цією адміністрацією для України щодо зброї та можливостей. Тому ми зосереджені на цьому», сказав американський високопосадовець.

Але він пояснив, що коли Україна проводить наступальні операції, щоб повернути частину цієї території, вона стикається з обороною Росії, і росіяни інвестували в ті оборонні можливості.

«Втрати несуть з обох сторін. Зараз на сході та півдні країни точаться активні бойові дії. Але ми намагаємося переконатися, що українці мають усе необхідне для успіху в цій боротьбі», резюмував Кірбі.

За останніми даними Міноборони України, українська армія за тиждень під час наступу звільнила на півдні 17 кв. км, загалом – 130 кв. км. Зокрема, Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Щодо Бахмутського напрямку, то українська армія розпочала контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування – від 1 до 2 км.

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