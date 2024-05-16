Меморіал: вбиті росією. Анатолій Углач, 58 років, Чернігівщина, березень

Вбиті росією. Анатолій Углач став першим загиблим цивільним у Дмитрівській громаді. Його автівку розстріляли окупанти, коли чоловік з товаришами поверталися з роботи додому. Син Анатолія вже був в ЗСУ і не зміг попрощатися з батьком.



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анатолій Углач

58-річний Анатолій Углач став першим цивільним загиблим у Дмитрівській громаді на Чернігівщині. 15 березня 2022 року він із колегами повертався автомобілем зі села Григорівка, де працював, додому. Біля села Гайворон автомобіль розстріляли російські військові, які зупинилися там.

«Я була вдома. Бачу, вже час, мав би додому повернутися, а його немає. А потім подзвонили люди, кажуть, авто розстріляли. Але тоді мені сказали, що всі живі. Я сіла на велосипед, поїхала до лікарні. Там стояли люди, мій чоловік лежав у машині… Наступного дня його поховали на кладовищі у Дмитрівці. Син вже служив, тому на могилу батька приїхав тільки після звільнення області», – розповіла дружина Валентина

Анатолій Углач народився у селищі Дмитрівка. Після школи навчався у Києві на слюсаря з обслуговування устаткування електростанцій. Багато років працював у Києві за фахом. А в останні роки влаштувався на роботу на свиноферму, що була в селі неподалік Дмитрівки.

«Мій чоловік був гарною людиною. Мріяв про звичайне, просте життя. Хотів побачити онуків, за дітей переживав. Без нього нам дуже важко», – поділилася Валентина

В Анатолія залишилися дружина, син, пасинок.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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