Знову стає великим лугом – Каховське водосховище заростає зеленою травою (відео)

Каховське водосховище обміліло і перетворилось на пустелю після підриву окупантами ГЕС. Але зараз воно потроху оживає і заростає зеленою травою

Каховське водосховище поступово заростає зеленою травою і стає великим лугом.

Відповідне відео в Facebook оприлюднила спільнота “Жить в Херсоне”. Про це розповідає НСН з посиланням на gazeta.ua

«Каховське водосховище заростає травою”, – йдеться у дописі.

Каховське водосховище заростає зеленою травою (відео)

Як відомо, окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 липня 2023 року. Поступово Каховське водосховище обміліло і припинило своє існування.

Після теракту росіян на дні водосховища знайшли предмети часів Другої світової війни, козацтва, Візантії та навіть палеоліту.

Але зараз на відео можна бачити, як багато зелені з’явилося там, де була пустка.

Каховську ГЕС відбудують

Уряд затвердив 18 липня 2023 року експериментальний проєкт із відбудови зруйнованої гідроелектростанції. Спершу проведуть усі необхідні експертизи і детально вивчать пошкодження, завдані станції росіянами. Проєкт триватиме 2 роки, але на будівництво може піти і 10. Вартість відбудови Каховської ГЕС може сягнути 1 мільярда доларів.

В Укренерго зазначають, що відновлення Каховської станції вирішить одразу декілька проблем:

покриє дефіцит води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях;

відновить зрошувальну систему, яка живилась з водосховища;

забезпечить водою ставки охолоджувачів Запорізької АЕС і забезпечить річкове судноплавство Дніпром.

Як указують у відомстві, зараз глибина на місці Каховського водосховища знизилась приблизно на 14 метрів. Відновлення ГЕС дозволить постачати воду до Криму після деокупації та повноцінно запустити ЗАЕС після деокупації, адже дніпровська вода потрібна для охолодження ядерних реакторів.

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