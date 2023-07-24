Названо 4 умови, за яких можуть не відновлювати Каховську ГЕС

В Укргідроенерго назвали чотири умови, за виконання яких можуть не відновлювати Каховську ГЕС. Інформацію оприлюднено на офіційному сайті відомства, передає НСН.

Каховську ГЕС можуть не відновлювати, якщо вдасться вирішити низку технічних питань, пов’язаних зі спустошенням Каховського водосховища. Адже зруйнована ГЕС – це не тільки про енергетику.

Зокрема в Укргідроенерго заявили, що у випадку, якщо зможуть вирішити низку питань без відновлення Каховської ГЕС, «можна буде обговорювати, чи є доцільність будівництва гідроелектростанції».

4 умови, за яких можуть не відновлювати Каховську ГЕС

Серед проблем, які доведеться вирішити, у компанії називають:

покриття дефіциту води в Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, які залежали від поставок із Каховського водосховища;

втрати зрошувальної системи, яка живилася з водосховища та водопостачання Криму після деокупації;

забезпечення водою ставків охолоджувачів Запорізької АЕС (повноцінний запуск станції після деокупації неможливий без відновлення Каховського водосховища)

забезпечення річкового судноплавства Дніпром (зараз глибина на місці Каховського водосховища знизилася приблизно на 14 метрів).

«Однак поки що відновлення ГЕС — єдине рішення цих проблем», — зазначив гендиректор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота

За його словами, нова Каховська ГЕС матиме потужність до 550-600 МВт і відбудовуватиметься з дотриманням усіх сучасних екологічних вимог.

Нова станція буде більш потужною. До підриву вона виробляла 340 МВт, і ми планували побудувати ще одну станцію на 220 МВт. Тепер це буде одна станція потужністю 550-600 МВт. Але більш точно ми будемо це знати, коли зможемо побачити, в якому стані перебувають залишки 12 прольотів греблі , – сказав Сирота

Він додав, що відбудова Каховської ГЕС проводитиметься з дотриманням усіх новітніх екологічних вимог, зокрема до облаштування рибоходів, непримусових рибопропускних споруд.

Риба, яка буде заходити з моря до Каховського водосховища і далі до Запоріжжя на нерест, має це робити без перешкод. Це екологічні вимоги, які при будівництві станції ми маємо виконувати, як це робиться в сучасному світі. Тому проєкт станції буде проходити, серед іншого, і екологічну експертизу, – зазначив очільник Укргідроенерго

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