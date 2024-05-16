Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко розповів, як довго триватимуть обмеження постачання електроенергії, які розпочалися 14 травня

Бойко заявив, що відключення світла в українців можуть тривати до серпня-вересня. А взимовий період дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на радника прем’єр-міністра, члена наглядової ради «Укренерго» Юрія Бойко.

«Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів», — сказав Бойко

За його словами, у серпні-вересні атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергетичній осистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Також знизиться навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди.

Як довго можуть тривати обмеження постачання електроенергії – відповів Юрій Бойко

«Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода», — вважає радник прем’єр-міністра.

Бойко пояснив, що із похолоданням українці почали активно використовувати обігрівальні прилади, через це в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії. Щоб втримати енергосистему в збалансованому стані й не допустити аварій, диспетчери були вимушені вимкнути споживачів.

А от зима, на думку Бойка, буде «невідворотно важкою», і шансів на відновлення знищеної за два місяці генерації в повному обсязі немає. Уникнути дефіциту електроенергії взимку не вдасться навіть за теплої погоди, додав член наглядової ради «Укренерго».

Українцям повідомили, що станом на ранок 16 травня значний дефіцит електроенергії зберігається. В усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. Українців наполегливо просять ощадливо споживати електроенергію протягом усієї доби.

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