ЗСУ ймовірно розпочали великий наступ на Запоріжжі – ISW

ЗСУ розпочали великий наступ на Запоріжжі. Так вважають аналітики з американського інституту вивчення війни, передає НСН.

Сили оборони України розпочали велику контрнаступальну операцію на заході Запорізької області та, імовірно, мають успіхи біля Оріхова. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 26 липня.

ЗСУ ймовірно розпочали великий наступ на Запоріжжі: звіт ISW

26 липня українські війська розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області та, здається, прорвали окремі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова. Російські джерела, у тому числі Міноборони (МО) Росії та кілька відомих військових блогерів, стверджували, що українські війська розпочали інтенсивний фронтовий наступ на Роботине (10 км на південь від Оріхова) та прорвали російські оборонні позиції на північний схід від населеного пункту. Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили, ймовірно, просунулися на 2,5 км прямо на схід від Роботиного під час атаки, перш ніж російські сили застосували стандартну тактику еластичної оборони та дещо відкинули українські війська назад, хоча й не повністю на вихідні позиції.

Російські джерела надали широкий спектр розбіжних тверджень щодо масштабу як атаки, так і українських втрат, вказуючи на те, що фактичні результати та українські втрати залишаються неясними. Російське МО стверджувало, що до трьох батальйонів брали участь у «масованому штурмі» біля Оріхова, але ISW поки не спостерігала візуальних доказів того, що така велика кількість особового складу (повна бригада) була залучена до атаки.

Один відомий російський воєнкор стверджував, що українські сили використовували понад одиниць 80 бронетехніки, а інші блогери, більш консервативні, стверджували, що ця цифра була ближче до 30-40. Різні російські блогери також неоднозначно стверджували, скільки бронетехніки росіян сил знищено. ISW також ще не спостерігала великої кількості теплових аномалій від датчиків NASA FIRMS / VIIRs у цій зоні передньої лінії, які мали б супроводжувати великі механізовані поштовхи.

Розбіжності між кількома відомими російськими джерелами вказують на те, що ситуація залишається не такою ясною і що українські сили, можливо, були більш успішними ніж оцінюють російські коментатори.

Геометрія поля бою навколо Роботиного, а також склад сил російських угрупувань, які там обороняються, надають важливе забарвлення припущенням навколо української атаки та перемог. На відео з геолокацією від 27 липня видно дві українські БМП «Бредлі» та танк Т-72, ​​виведені з ладу або покинуті приблизно за 2,5 км на схід від Роботиного, що є точкою, яка знаходиться приблизно за 2,5 км на південь від поточної лінії фронту. Ця геолокаційна точка знаходиться за межами передових заздалегідь підготовлених російських оборонних укріплень у цьому районі, що свідчить про те, що українським силам вдалося проникнути та пройти через тактично складні оборонні позиції.

Інтерактивна мапа війни в Україні

Як раніше оцінювало ISW, такий вид бою для проникнення буде одним із найскладніших завдань для українських сил у гонитві за глибшим проникненням. Лінії оборони, які проходять далі на південь від Роботина, ймовірно, менш добре укомплектовані, ніж ці передові позиції, враховуючи, що російським військам, ймовірно, довелося залучити значну частину наявних сил для укомплектування першої лінії оборонних позицій на півночі та сході Роботиного.

Здається, українці спрямували нові сили в цей район для проведення операції, тоді як російські сили залишаються притиснутими до лінії, очевидно, без ротації, допомоги чи значного підкріплення в цьому секторі. Російські блогери та неназвані офіційні особи Пентагону додатково зазначили, що українські підрозділи, які брали участь у атаці 26 липня, є резервними, які належать до старших та більш відомих українських бригад. Ці звіти свідчать про те, що зараз Україна, можливо, використовує у бою свіжі та загалом більш досвідчені підрозділи.

Додавання свіжих українських резервів до зусиль разом із геометрією російських оборонних ліній та ймовірно погіршеним загальним станом російських сил у цьому районі може дозволити Україні розпочати більш успішне просування на південь від Оріхова в найближчі тижні.

Західні та українські офіційні особи припустили, що атаки на Роботине знаменують собою перелом у контрнаступальних зусиллях України. 27 липня The New York Times повідомила з посиланням на двох анонімних чиновників Пентагону, що «основний удар» українського контрнаступу розпочато серйозно. Західні офіційні особи відзначили, що це сприятливий момент для українських зусиль, враховуючи нещодавні поступові українські операції з очищення російських оборонних позицій, зміни російського командування після звільнення командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова та продовження українських артилерійських ударів по російські зони концентрації на півдні України, що є елементами, які узгоджуються з оцінкою ISW щодо поточного стану на півдні України.

Президент України Володимир Зеленський також загадково заявив у своєму нічному зверненні 27 липня, що українські війська «мали дуже хороші результати сьогодні» і що він надасть більш детальну інформацію пізніше.

Сьогоднішні дії навколо Роботитного, швидше за все, є початком «основного удару», який українські сили могли б здійснити, а не підсумком такого удару. Навіть якщо говорити про три батальйони українських сил, про які кажуть в МО РФ, то це лише одна бригада, тоді як відомо, що Україна все ще має в резерві кілька незадіяних бригад, готових до контрнаступу.

Західні офіційні особи підвищують очікування щодо швидкого та різкого просування України, якому українські сили навряд чи зможуть відповідати, а також пропонують прогнози ймовірних шляхів просування України, які, ймовірно, не слід було публікувати. ISW продовжує оцінювати, що українські сили можуть досягти значних успіхів у своїх контрнаступальних операціях, але такі успіхи, ймовірно, відбуватимуться протягом тривалого періоду часу і чергуватимуться з затишшями та періодами повільніших і більш жорстких зусиль, коли українці дійдуть до послідовної російської оборонної лінії.

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