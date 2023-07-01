Загроза теракту на ЗАЕС – чому ISW сумнівається у намірах Росії підірвати станцію

Інститут вивчення війни вважає малоймовірною ситуацію підриву окупантами ЗАЕС. Водночас аналітики заявили, що виключати цього не можна. Що кажуть у ISW про ситуацію на станції

ISW сумнівається у намірах Росії підірвати Запорізьку АЕС. Водночас наголошують, що виключати цього не можна – адже негативні наслідки не стримали Росію від руйнування Каховської ГЕС.

У звіті за 30 червня, опублікованому на сайті ISW, американський Інститут вивчення війни зазначив, що українська розвідка й інші відомства обговорюють можливу аварійну ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС, спровоковану росіянами, повідомляє НСН.

Аналітики зазначили: ЗС РФ не зможуть контролювати наслідки навмисного радіаційного інциденту і це може ще більше погіршити здатність Росії закріпити свою окупацію на півдні України, залишивши райони непридатними для життя й управління.

“Малоймовірно, що російські сили викличуть навмисну “аварію” на ЗАЕС”, – припустили в організації.

Ймовірно, РФ продовжуватиме користуватися радіаційними погрозами, щоб спробувати стримати контрнаступальні дії Сил оборони та підтримку України Заходом напередодні саміту НАТО.

“Однак ймовірне руйнування Росією греблі Каховської ГЕС також негативно позначилося на російських силах, і не можна виключати можливі російські плани саботажу на ЗАЕС”, – підкреслили аналітики

Загроза теракту на ЗАЕС – у ISW сумніваються у намірах Росії підірвати станцію

За їхніми словами, є декілька варіантів радіологічних техногенних інцидентів на Запорізькій АЕС, які можуть здійснити загарбники, і “деякі серйозніші за інші”.

“Російські сили можуть скинути опромінену воду із ЗАЕС до Каховського водосховища, щоб перешкодити українському переходу через вже значною мірою осушене водосховище. Російські сили також можуть спробувати створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, хоча реактори і спроєктовані таким чином, це було важко”, – зазначили в ISW.

Важливо, що з 9 червня по 3 вересня вітри в Запорізькій області частіше дмуть із півночі. Це означає, що радіація від атомної електростанції напевне зачепить ЗС РФ у Запорізькій і Херсонській областях та, можливо, у Криму.

“І, ймовірно, це зачепить російські сили в більшій мірі, ніж українські”, – припустили аналітики.

Ще один варіант: окупанти можуть спробувати вчинити техногенну “аварію” з невеликим радіологічним радіусом із метою запобігання наступу Сил оборони поблизу самої ЗАЕС.

Однак, як заявили в ISW, жоден із цих сценаріїв не дасть більшої військової вигоди для РФ, аніж наслідки, які вони можуть створити. Україна зі свого боку не отримає жодної вигоди від будь-якого радіологічного інциденту на Запорізькій АЕС.

Експерти також звернули увагу на те, що речниця МЗС РФ Марія Захарова 30 червня заявила, що це нібито Україна готує теракт на атомній електростанції.

“Абсурдні міркування Захарової типові для інформаційних операцій Кремля про нібито загрози безпеці ЗАЕС”, – йдеться у звіті.

В ISW вказали: Кремль регулярно вдавався до погроз ядерної ескалації й попереджав про загрози для Запорізької атомної електростанції у спробах чинити тиск на Україну та Захід.

Можливо, Кремль хоче створити видимість, що справді має намір підірвати АЕС, щоб перешкодити операціям ЗСУ (наприклад, сценарію форсування Силами оборони Каховського водосховища). Кремлівська риторика ядерного шантажу також націлена на західну аудиторію, особливо напередодні саміту НАТО у Вільнюсі (Литва) 11-12 липня.

Ситуація на ЗАЕС

30 червня ГУР повідомило, що окупаційний контингент Росії поступово залишає територію Запорізької АЕС в Енергодарі. Персоналу, що залишився там, загарбники наказали: якщо виникнуть аварійні ситуації – звинувачувати в усьому Україну.

За інформацією начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, російські війська повністю здійснили підготовку до теракту на ЗАЕС. Техніку з вибухівкою загарбники розмістили біля четвертого та шостого енергоблоків станції, а також замінували інші об’єкти.

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