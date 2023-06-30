Росія хоче влаштувати катастрофу, зупинити яку буде неможливо. Кирило Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти у разі теракту на ЗАЕС

У разі теракту на Запорізькій АЕС, Росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Warzone, передає НСН.

«Якщо рішення буде прийнято, частина станції, яку вони, швидше за все, підірвуть, – це штучний ставок на території станції, що забезпечує охолодження», – сказав Буданов

Він твердить, що Росія хоче влаштувати катастрофу, зупинити яку буде неможливо. Саме тому планують пошкодити систему охолодження.

У ГУР повідомили, що можуть підірвати окупанти у разі теракту на ЗАЕС

«Згодом це призведе до ситуації техногенної катастрофи, яку ніхто не зможе зупинити або пом’якшити. Тому що пошуково-рятувальні операції в зоні бойових дій неможливі», – пояснив Буданов

Він додав, що з технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи. «Вони підготували все необхідне для створення штучної технологічної, техногенної катастрофи. Вони до цього повністю готові», – зазначив головний розвідник.

Як відомо, за даними розвідки російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок окупанти мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.

Ще новини України: Ймовірність теракту на ЗАЕС – Подоляк оцінив ризики і розповів, як уникнути трагедії