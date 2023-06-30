У випадку аварій – звинувачувати Україну: окупанти залишають ЗАЕС і дають рекомендації персоналу

Російські окупанти поступово залишають Запорізьку АЕС. Персоналу радять виїхати до 5 липня, а у випадку аварій – звинувачувати Україну

Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників “росатому”, які керували діями загарбників. Також персоналу радять евакуюватися до 5 липня, а у випадку аварій – звинувачувати Україну

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, передає НСН.

Виїхати “радять” до 5 липня

Водночас окупанти свої інструкції дали лише тим працівникам, які мають контракти із ворожим “росатомом” і звісно ж, рекомендують їхати на окуповані ними ж території.

“Рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт із “росатомом”. Згідно з отриманими вказівками, вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок — територія тимчасово окупованого Криму”, – йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні, 30 червня, відомо про від’їзд на півострів керівниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева.

Окупанти залишають ЗАЕС і дають рекомендації персоналу

Кількість військових теж зменшили

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

“Персоналу, що залишається на станції, дали вказівку “в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну”, – додали у ГУР.

Головне про загрозу аварії на ЗАЕС

20 червня очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія додатково замінувала охолоджувач на ЗАЕС. А вже 25 червня стало відомо, що Росія затвердила план теракту на станції.

Україна на дипломатичному рівні веде боротьбу, аби уникнути цього сценарію. Однак, готується до розвитку усіх можливих сценаріїв.

Зокрема, підготувала план евакуації жителів кількох областей. У кожному регіоні створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 і 50 кілометрів.

Також населенню, яке може потрапити під дію радіоактивного пилу, роздають спеціальні препарати.

Ще новини України: Які можливі наслідки аварії на ЗАЕС – порівняння з відомими катастрофами