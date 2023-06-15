Загроза аварії на ЗАЕС – чому окупанти не дають зупинити 5-й енергоблок і чим це загрожує

Після підриву Каховської ГЕС загроза аварії на ЗАЕС стає все більш явною. Чому окупанти не дають зупинити енергоблок № 5 і чим це загрожує

Диктатор рф путін продовжує ядерний шантаж – окупанти не дозволяють персоналу Запорізької АЕС перевести енергоблок №5 у стан «холодний зупин».

Чим небезпечні такі дії окупантів на Запорізькій АЕС розповідає НСН з посиланням на ua.news

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі. ЇЇ потужність – понад 6 ГВт. ЗАЕС має шість енергоблоків. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Зараз чотири з шести енергоблоків станції працюють на паливі американської компанії Westinghouse, решта – на російському паливі.

Це найбільша атомна електростанція в Європі та дев’ята за потужністю у світі. До війни вона забезпечувала виробництво майже чверті електроенергії в країні. У 2021 році електростанції України виробили 156,6 млрд кВт·год, ЗАЕС – 35,5 млрд кВт·год.

Запорізька атомна електростанція перебуває під окупацією російських військових з березня 2022 року. Світові лідери та міжнародні організації закликають агресора створити навколо станції демілітаризовану безпечну зону, оскільки попадання артилерійських снарядів або ракет може спричинити вибух на ЗАЕС і призвести до катастрофічних наслідків.

Загроза аварії на ЗАЕС – чому окупанти не дають зупинити 5-й енергоблок

Чому атомну електростанцію варто зупинити

Після окупації на станції перебуває близько 500–600 російських військовослужбовців із військовою технікою. На станцію також приїхали близько 10 співробітників «Росатома», було декілька їх ротацій.

Через простій ЗАЕС та зупинку всіх енергоблоків відбувається поступова деградація систем і обладнання станції, зазначають науковці. Через те, що на ЗАЕС залишилося мало кваліфікованих працівників, вони не можуть повноцінно підтримувати роботу станції. Попри оголошену окупантами «анексію» Запорізької АЕС на станції продовжують працювати деякі українські фахівці. Але для роботи окупанти змушують отримувати російські паспорти й підписувати договір з «росатомом».

Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року. У січні «Енергоатом» повідомляв, що всі шість енергоблоків ЗАЕС все ще зупинені, а окупанти блокують їхнє ввімкнення. Окупована станція продовжує постійно споживати електроенергію з енергосистеми України на власні потреби.

«Тимчасово окупована росіянами Запорізька АЕС продовжує постійно споживати з енергосистеми України електроенергію на власні потреби. Всі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені, загарбники блокують їхнє включення», – зазначали у повідомленні.

Ще однією причиною зупинити ЗАЕС став підрив російськими окупантами Каховської ГЕС 6 червня, який може мати негативні наслідки для станції. Про це попереджали в «Енергоатомі» та МАГАТЕ.

За даними МАГАТЕ, після підриву рівень води у Каховському водосховищі, яке використовується як джерело для озера-охолоджувача ЗАЕС, упав приблизно на 4,1 метра. Вже увечері 8 червня він перетнув так звану мертву точку у 12,7 м, від якої вже неможливо робити водозабір.

Каховське водосховище обміліло на 70% за тиждень після руйнування ГЕС, за даними Міндовкілля. Одна з функцій водосховища – наповнення ставка-охолоджувача на території Запорізької АЕС. Вода з цього ставка використовується для охолодження реакторів станції.

За поточних умов енергоблоки станції залишатимуться безпечними протягом кількох місяців, сказав на брифінгу 14 червня Олег Коріков, в.о. голови Держатомрегулювання. Навіть обміління ставка не призведе одразу до катастрофи. Персонал ЗАЕС моніторить рівень води та за потреби зможе використати воду з артезіанських скважин. Проте ризик аварії суттєво збільшиться.

Пʼять енергоблоків ЗАЕС вже не працюють

Енергоблоки Запорізької атомної електростанції з березня 2022-го поступово були зупинені. П’ять із шести енергоблоків ЗАЕС у стані холодного зупину. Це означає, що вони не генерують електроенергію та майже не потребують води для охолодження. У такому стані реактор може бути необмежений час, якщо підʼєднаний до енергоживлення.

«Коли почалася зима, то два енергоблоки, п’ятий та шостий, залишалися у гарячому зупині – це було потрібно, щоб вироблялася пара для постачання тепла та гарячої води в Енергодар», – розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна, передає SPEKA.

Енергоблок 6 перевели у холодний зупин у квітні. Пʼятий енергоблок ЗАЕС досі перебуває у стані гарячого зупину. Він потребує більше води та електроенергії.

9 червня Держатомрегулювання розпорядилося перевести п’ятий енергоблок ЗАЕС у стан холодного зупину. росія, яка контролює станцію, проігнорувала розпорядження українського регулятора.

«Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблока №5 у стан «холодний зупин», як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року. Як наголосив у ході наради в.о. Голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков, протиправні дії фейкової експлуатуючої організації та російських військових окупантів, які перешкоджають переведенню енергоблока №5 ВП «ЗАЕС» у стан «холодний зупин», є грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії», – зазначили у Державній інспекції ядерного регулювання України.

У МАГАТЕ дії росії пояснили тим, що для безпечної роботи станції пʼятий енергоблок має залишатись в гарячому зупині для виробництва пари. А вже вдень 15 червня генеральний директор Міжнародного агентства ООН із атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС для перевірки ситуації. Українська та світова спільнота чекає на новини.

Чому такий важливий «холодний зупин»

Зараз 5-й блок ЗАЕС є єдиним з шести енергоблоків станції, що залишається у гарячому зупині, а отже, продовжує споживати дефіцитну воду зі ставка охолоджувача, який наповнювався водою з Каховського водосховища.

Найголовніша різниця між холодним та гарячим способом зупину – те, що працівники станції мають в рази менше часу, щоб запобігати руйнуванню реактора в разі аварії. Гарячий зупин передбачає для цього близько доби. Тоді як для блока в холодному стані – це близько тижня.

Розберемося у будові енергоблоку – він має два контури. Перший контур – це вода, яка омиває тепловидільні збірки всередині реактора, це спеціально дистильована вода, щоб не було осаду на поверхнях реактора. А другий контур – це сорочка реактора, і вода там також проходить підготовку. Ольга Кошарна пояснила, що у холодному зупині температура першого контуру – це 70 градусів, у гарячому зупині – 275 градусів. З гарячого зупину дуже швидко можна вивести блок у роботу на мінімально контрольовану потужність.

За дуже високої температури без озолодження починається цирконієва хімічна реакція з вивільненням великої кількості водню – найголовніше, що потрібно знати, у такому разі можливий (із дуже високою ймовірністю) вибух. Так сталося на Фукусімі.

Якщо енергоблок перебуває у холодному зупині і без електроенергії, то від цього до початку важкої аварії (процесу із воднем і вибухом) з розплавленням активної зони у холодному зупині – 8 діб.

Які наслідки катастрофи на ЗАЕС можуть бути

А тепер до головного – до чого варто бути готовим через ситуацію на ЗАЕС?

Окупанти продовжують свій ядерний шантаж – вони тримають пʼятний енергоблок у стані гарячого зупину. Вони можуть вивести його на мінімально контрольовану потужність, а потім вимкнути чи обрізати лінію електропередач. Після таких дій енергоблок не зможе охолоджуватися. Тоді у персоналу станції залишаються лічені години, щоб не допустити катастрофи, більшої за Чорнобиль. Чому вона буде такою масштабною? Є різні сценарії розвитку подій.

По-перше, є загроза втрати живлення енергосистеми. Тоді, як розповів керівник підрозділу ЗАЕС Олег Дудар у коментарі Forbes, якщо звʼязок станції з енергосистемою України розривається, ЗАЕС заживлюють від дизельних генераторів. Їх вистачить на 10 днів роботи. Якщо за ці 10 діб звʼязок з енергосистемою не буде відновлено, ЗАЕС залишиться повністю без живлення. Тоді відключаться насоси, які допомагають відводити тепло з активних зон енергоблоків. За кілька годин ядерне паливо спалить корпус ядерного реактора. Навколишнє середовище від викиду палива має захистити бетонна плита. Але навіть в такому випадку радіацією буде забруднено все в радіусі понад 10 км навколо станції.

По-друге, у випадку гіршого сценарію, паливо прорве бетон і потрапить у ґрунт та Дніпро.

«Тоді наслідки будуть ще гіршими, ніж на Чорнобилі і Фукусімі, оскільки ЗАЕС потужніша. Південь України стане непридатним для життя і господарської діяльності», – пояснив експерт.

По-третє, існує припущення, що росіяни замінували ставок, що призначений для охолодження ЗАЕС, зазначає Ольга Кошарна. Після підриву Каховської ГЕС російський водолаз пірнав туди з метою, як пише російська преса, зміцнення шандори (заслінка, яка піднімається, щоб випускати воду, як на Каховській ГЕС). Проте він міг замінувати конструкцію, щоб окупанти мали ще одну можливість шантажувати світ.

Отож, якщо на ЗАЄС вибухне реактор, то відбудеться викид ядерного палива і таких радіоктивних речовин, як стронцій-90, йод-131 і цезій-137. Другим небезпечним ризиком вважається потрапляння великокаліберних артснарядів в сховище відпрацьованого ядерного палива, яке є на ЗАЕС.

Викид радіації зі сховища, на думку деяких експертів, піддасть зараженню зону радіусом до 20 кілометрів. Викид безпосередньо ядерного палива, ймовірно, заразить територію радіусом до 30 кілометрів.

Вплив радіоактивних викидів при аварії на ЗАЕС відіб’ється на радіаційній обстановці не тільки поблизу станції, а й на значних відстанях від неї. Територія поширення радіоактивних газів та аерозолів зі зруйнованого реактора залежить, насамперед, від метеорологічних умов, які вплинуть на напрямок перенесення повітряних мас. Крім України, радіоактивна хмара може торкнутися Румунії, Молдови, Туреччини, Болгарії, Греції, Білорусі, Краснодарського краю, Ростовської та інших прикордонних областей рф тощо.

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