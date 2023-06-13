Аварія на ЗАЕС може статися, якщо не вистачить електроенергії й води і почне плавитися паливо, а потім й активна зона реактора.

Про це сказав ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков, передає «Еспресо», передає НСН.

«Апокаліптичний сценарій, який може бути на ЗАЕС, – це плавлення активних зон реактора. У найгіршому випадку, якщо не вистачить електроенергії й води, то почне плавитися паливо, а потім почне плавитися активна зона реактора», пояснив Плачков.

За його словами, аварія на Запорізькій АЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей.

«Вважаю, що росіяни на такий сценарій не підуть, тому що ЗАЕС розташована не так далеко від кордонів РФ. За оцінками експертів, запроєктна аварія на ЗАЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей», підкреслив Плачков.

Скількох країн і людей може торкнутися аварія на ЗАЕС. Відео

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Ставок, який охолоджує Запорізьку АЕС, бере воду із Каховського водосховища, рівень води у якому щогодини знижується.

Влада Енергодара заявила, що ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю в будь-який момент.

Раніше ми писали про те, чи можливо наповнити Каховське водосховище.

Генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що ймовірність наповнення Каховського водосховища, яке обміліло в результаті руйнування Каховської ГЕС, може з’явитися вже після зимово-весняного паводку.

«Ми надіємося, що все-таки якась частина водозливної греблі залишилася. Якщо це буде хоча би 7 метрів, то це буде вже краще. Тому що потім кожен сантиметр, кожен метр нам доведеться місяцями набирати цю воду. І, скоріш за все, ми зможемо дійти до якогось рівня вже після паводку зимово-весняного. А це ще рік. Критично, те, що може бути найгірша ситуація, коли це впаде до відмітки русла Дніпра. Ця відмітка – 3 метри», сказав Сирота.

Але посадовець додав, що «не факт, що ми це водосховище зможемо наповнити в наступному паводку».

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