19-річний курсант загинув під час навчальних стрибків з парашутом. Стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт. Факт загибелі розслідує ДБР.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта одеської Військової академії під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом.

19-річний курсант загинув під час навчальних стрибків з парашутом

Трагедія трапилася 14 травня 2024 року на базі одного з українських аеродромів. Тренувальний стрибок курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів. За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися.

19-річний хлопець загинув одразу на місці події.

Слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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