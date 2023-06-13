За яких обставин можна буде наповнити Каховське водосховище, пояснили в Укргідроенерго, передає НСН.

Генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що ймовірність наповнення Каховського водосховища, яке обміліло в результаті руйнування Каховської ГЕС, може з’явитися вже після зимово-весняного паводку.

«Ми надіємося, що все-таки якась частина водозливної греблі залишилася. Якщо це буде хоча би 7 метрів, то це буде вже краще. Тому що потім кожен сантиметр, кожен метр нам доведеться місяцями набирати цю воду. І, скоріш за все, ми зможемо дійти до якогось рівня вже після паводку зимово-весняного. А це ще рік. Критично, те, що може бути найгірша ситуація, коли це впаде до відмітки русла Дніпра. Ця відмітка – 3 метри», сказав Сирота в ефірі Радіо Свобода.

Але посадовець додав, що «не факт, що ми це водосховище зможемо наповнити в наступному паводку».

За даними Укргідроенерго, до вечора 11 червня фахівці ще фіксували падіння рівня водосховища в середньому на 5 см за годину. Наразі ж проводити спостереження рівнів води не має можливості через замулення нижче датчиків, кажуть експерти.

Ще станом на 20.00 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м. Тепер можливість вимірювання втрачено.

Станом на ранок 12 червня, за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, з Каховського водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 кубічних км води. Рівень води продовжує знижуватись.

Раніше ми писали про те, що Укргідроенерго планує будувати перекриття Каховського водосховища.

«Укргідроенерго та проєктний інститут працюють над проєктом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища і будуть готові до початку робіт одразу після деокупації регіону. Основна задача – відновлення Каховського водосховища та водопостачання постраждалих областей якнайшвидше», зазначається в заяві компанії.

Ігор Сирота заявляє, що для будівництва водонепроникної огорожі для перекриття місця підриву Каховської ГЕС потрібно буде два місяці, але це може статися після деокупації регіону.

Нагадуємо, 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Як розповів Ігор Сирота, Каховська ГЕС могла витримувати ядерні удари і землетруси у 7 балів – так вона була спроєктована.

За його словами, щоб підірвати Каховську ГЕС, потрібно було закласти сотні кілограмів вибухівки. І зробити це мали у певних місцях, на які могли вказати лише спеціалісти, які проєктують гідроспоруди. Тому таке мінування планувалося далеко не один день.

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