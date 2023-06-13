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Як можна буде наповнити Каховське водосховище і коли це вдасться – Укргідроенерго

Журналіст
Каховське водосховище
Фото: Eugene Vik
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За яких обставин можна буде наповнити Каховське водосховище, пояснили в Укргідроенерго, передає НСН.

Генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що ймовірність наповнення Каховського водосховища, яке обміліло в результаті руйнування Каховської ГЕС, може з’явитися вже після зимово-весняного паводку.

«Ми надіємося, що все-таки якась частина водозливної греблі залишилася. Якщо це буде хоча би 7 метрів, то це буде вже краще. Тому що потім кожен сантиметр, кожен метр нам доведеться місяцями набирати цю воду. І, скоріш за все, ми зможемо дійти до якогось рівня вже після паводку зимово-весняного. А це ще рік. Критично, те, що може бути найгірша ситуація, коли це впаде до відмітки русла Дніпра. Ця відмітка – 3 метри», сказав Сирота в ефірі Радіо Свобода.

Але посадовець додав, що «не факт, що ми це водосховище зможемо наповнити в наступному паводку».

Ігор Сирота

Генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота

За даними Укргідроенерго, до вечора 11 червня фахівці ще фіксували падіння рівня водосховища в середньому на 5 см за годину. Наразі ж проводити спостереження рівнів води не має можливості через замулення нижче датчиків, кажуть експерти.

Ще станом на 20.00 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м. Тепер можливість вимірювання втрачено.

Станом на ранок 12 червня, за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, з Каховського водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 кубічних км води. Рівень води продовжує знижуватись.

Каховського водосховища

Фото: Укрінформ

Раніше ми писали про те, що Укргідроенерго планує будувати перекриття Каховського водосховища.

«Укргідроенерго та проєктний інститут працюють над проєктом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища і будуть готові до початку робіт одразу після деокупації регіону. Основна задача – відновлення Каховського водосховища та водопостачання постраждалих областей якнайшвидше», зазначається в заяві компанії.

Ігор Сирота заявляє, що для будівництва водонепроникної огорожі для перекриття місця підриву Каховської ГЕС потрібно буде два місяці, але це може статися після деокупації регіону.

Нагадуємо, 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Як розповів Ігор Сирота, Каховська ГЕС могла витримувати ядерні удари і землетруси у 7 балів – так вона була спроєктована.

За його словами, щоб підірвати Каховську ГЕС, потрібно було закласти сотні кілограмів вибухівки. І зробити це мали у певних місцях, на які могли вказати лише спеціалісти, які проєктують гідроспоруди. Тому таке мінування планувалося далеко не один день.

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