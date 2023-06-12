Українців закликають не виходити на берег Каховського водосховища: «Земля швидко затягує будь-яку живу істоту»

Українців закликають не виходити на берег Каховського водосховища, з якого після руйнування Каховської ГЕС відступила вода.

Про це йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, передає НСН.

«Я звертаюся до кожного громадянина, який хоче на ці території потрапити, можливо, зафільмувати, побачити, як з води виходять населені пункти, які були затоплені в 1950-х роках. Я б хотів попередити, що це вкрай небезпечно. Ґрунт, який вивільнила вода, нестійкий, ми маємо діло з болотами, де земля дуже швидко затягує будь-яку живу істоту», наголосив міністр.

Клименко зазначив, що правоохоронці виставляють додаткові спостережні пости, аби запобігти потраплянню на небезпечні території людей, особливо – дітей.

Крім того, звітуючи про шостий день ліквідації наслідків руйнування дамби, Клименко уточнив, що робота ведеться в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях. На Херсонщині, попри значні опади, відступає берегова лінія – вже на 350-400 м.

Наразі, за словами міністра, вирішується питання забезпечення населення питною та технічною водою, вивчаються проблеми зі свердловинами, буріння нових артезіанських свердловин, а також підвезення технічної та питної води до домівок громадян.

«Наразі спеціалісти вивчають поведінку річки Дніпро та інших річок, які були затоплені у 50-х роках, коли запускалася Каховська ГЕС», поінформував Клименко.

Також про небезпеку повідомляє голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

«Війська РФ на протилежному березі можуть відкрити по вас артилерійський вогонь в будь-який момент. Такі випадки вже зафіксовано», пояснив голова РВА.

Крім того, додав він, частина берегової смуги замінована.

«Окремо, в її межах наявні боєприпаси від артилерії росіян, котрі увійшли в річковий мул та не здетонували. Все це “добро” може вибухнути під вашими ногами в будь-який момент», написав Євтушенко.

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