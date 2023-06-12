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Артефакти різних епох – що знаходять на дні Каховського водосховища біля Нікополя (фото, відео)

Журналіст
на дні Каховського водосховища
Фото: Eugene Vik
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Біля Нікополя на дні Каховського водосховища люди продовжують знаходити артефакти з різних епох, передає НСН.

Журналіст і блогер Денис Казанський поділився фото деяких з них.

На дні Каховського водосховища виявилося безліч артефактів різних епох. Знахідки у районі Нікополя, написав він у мережі.

на дні Каховського моря

на дні Каховського моря

на дні Каховського моря

Також фото про те, що відкривають нам води Каховського моря, яке поступово зникає після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, ділиться Укрінформ. Фото: Eugene Vik.

на дні Каховського моря

на дні Каховського моря

на дні Каховського моря

на дні Каховського моря

Кадри з моторошними знахідками опублікував Телеграм-канал Дніпро Обласний.

На дні омілілого водоймища знаходять людські рештки часів Другої світової війни, йдеться у дописі.

Що знаходять на дні Каховського водосховища. Відео

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