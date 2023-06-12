Біля Нікополя на дні Каховського водосховища люди продовжують знаходити артефакти з різних епох, передає НСН.

Журналіст і блогер Денис Казанський поділився фото деяких з них.

На дні Каховського водосховища виявилося безліч артефактів різних епох. Знахідки у районі Нікополя, написав він у мережі.

Також фото про те, що відкривають нам води Каховського моря, яке поступово зникає після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, ділиться Укрінформ. Фото: Eugene Vik.

Кадри з моторошними знахідками опублікував Телеграм-канал Дніпро Обласний.

На дні омілілого водоймища знаходять людські рештки часів Другої світової війни, йдеться у дописі.

Що знаходять на дні Каховського водосховища. Відео

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