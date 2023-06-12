Укргідроенерго планує перекриття Каховського водосховища. Стало відомо, коли планують це зробити і що це дасть

Про це розповідає НСН з посиланням на пресслужбу компанії.

“Укргідроенерго та проєктний інститут працюють над проєктом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища і будуть готові до початку робіт одразу після деокупації регіону. Основна задача – відновлення Каховського водосховища та водопостачання постраждалих областей якнайшвидше”, – зазначається в заяві.

Яка ситуація після підриву Каховської ГЕС на 12 червня

За даними “Укргідроенерго”, рівень води у Дніпрі на позначці Херсон за добу знизився на 57 см і на ранок 12 червня становив 3,62 м. Водночас очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін інформував, що за добу в області вода впала на 54 см і зараз сягає позначки 3,29 м. Підтопленими залишаються 46 населених пунктів: 32 – на правому березі та 14 – на захопленому росіянами лівому. Евакуація жителів регіону триває досі.

Перекриття Каховського водосховища – коли планується і що це дасть

За інформацією від Міндовкілля на 11 червня, Каховське водосховище втратило майже 13,95 куб. км води, тобто обміліло на майже 70%.

Відновлення Каховської ГЕС

Гендиректор “Укргідроенерго” Ігор Сирота запевнив, що Каховська ГЕС “точно буде побудована на тому ж самому місці. Вона буде відбудована, і ми це з вами обов’язково зробимо”.

В Мінекономіки України вже підрахували, що вартість будівництва нової Каховської ГЕС може становити близько 1 млрд дол.

Зауважимо, на необхідності відбудови ГЕС наполягає урбаніст Віталій Селик. Він пояснював, що Каховське водосховище насичує життям весь південь України: Запорізьку, Херсонську, Дніпропетровську області. Якщо ГЕС не відновити, то з півдня держави будуть змушені переїхати близько 1,5 млн людей.

На думку еколога Олександра Соколенка, відбудова ГЕС зайва. Він вважає, що простіше побудувати нову греблю, а споруди для генерації електроенергії не будувати. Це б було у декілька разів швидше.

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