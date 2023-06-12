Підрив ГЕС, який влаштували російські окупанти, а з ним і знищення Каховського моря значно змінять життя українців.

Один вибух, але насправді цілей – шість. Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дніпровська і зруйнована нині Каховська. Наслідки підриву Каховської ГЕС можуть відчути навіть жителі столиці.

“Укргідроенерго” намертво закрило всі шлюзи й зупинило роботу всіх гідроелектростанцій вгору по каскаду, доки не зійде вода. Саме тому йдеться про одночасно шість “уражених” станцій.

У сюжеті ТСН. Тиждень журналісти розповіли про те, як підрив Каховської ГЕС змінить наш раціон, заробітки, енергетику і навіть мапу, передає НСН.

Дамба нашої ГЕС стримувала 18 млрд кубометрів прісної води, цього вистачило б, щоб забезпечити потребу у воді всього населення Землі протягом двох років, утім росіяни вирішили скористатися водою як зброєю.

Рукотворне так зване прісне Каховське море починалося у Запоріжжі, на ньому стоять промислові міста Дніпропетровщини, від нього залежав басейн-охолоджувач Запорізької АЕС на лівому березі та ціла система зрошення на півдні країни.

“І ось тепер ця діжка, з якої пив воду весь регіон, порожня”, йдеться в сюжеті.

Зрештою висока вода піде, в “Укргідроенерго” прогнозують, що на це піде до 10 діб, однак далі ми всі опинимося в новій реальності, до якої вже варто готуватися.

Український південь постачав на ринок майже половину баклажанів, третину помідорів та баштанних, а також лідирував за обсягами вирощування огірків та солодких перців. Тут зосередили свої потужності великі переробні підприємства. Утім якщо херсонські овочі йшли в основному на українські ринки, то зернові й бобові йшли на експорт, а це – валютна виручка держави.

Український науковець Сергій Гапон заявляє, що поки не буде відновлено греблю, не варто сподіватися на колишній рівень сільського господарства в країні.

“Воно вже навряд чи взагалі буде колись, про це варто забути”, каже він.

“Усім нам варто підготуватися, що херсонських томатів або кавунів на полицях буде набагато менше”, розповідають журналісти у сюжеті.

У Кривому Розі найбільший металургійний завод Дніпропетровської області вже поставив на паузу виробництво. Якщо не буде води, виробництва стануть, у місті вже перестали брати воду з Каховського водосховища.

Рівень поблизу Нікополя, ще одного промислового населеного пункту, впав до “мертвої точки”.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявляє про необхідність терміново будувати нові водогони, для цього вже виділили 1,5 млрд грн з резервного фонду.

“Це колосальна інфрастуктурна перебудова усіх мереж, вона може розтягнутися на два роки”, зазначають журналісти.

Ще одна загроза, про яку заговорили одразу після трагедії на Каховській ГЕС, – ядерна.

Басейни-охолоджувачі ЗАЕС розташовані на лівому березі. Однак в “Енергоатомі” заспокоюють – ситуація контрольована, а у разі необхідності можна підключити альтернативні джерела охолодження.

“Без світла, без води, без овочів, та й без грошей – катастрофічні перспективи. Саме тому удар по гідроспорудах прирівнюють до використання зброї масового знищення. І росіяни знали, що б’ють не лише по Каховській ГЕС, а й по нашій економіці. Втім Україна здатна витримати і цей удар”, каже журналістка.

Знищення Каховського моря після підриву ГЕС – які наслідки. Відео

У ніч на 6 червня 2023 року Росія підірвала Каховську ГЕС. В “Укргідроенерго” заявили, що гідроелектростанцію неможливо відновити.

Унаслідок підриву рашистами Каховської ГЕС виникла екологічна катастрофа, затоплено низку населених пунктів на Херсонщині, постраждала і Миколаївщина. Каховське водосховище стрімко втрачає воду. Щонайменше чотири області та Крим зазнають великої шкоди від зникнення водосховища. Сотні міст і сіл не матимуть питної та технічної води, яку брали з Дніпра.

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