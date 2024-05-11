Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Авдійвському напрямку.

Про це розповідають Новини України – НСН.

У 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомили про збиття ворожого літака Су-25.

“Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25”, – йдеться в заяві бригади.

Українські військові збили російський Су-25 під Авдіївкою

Там зазначили, що окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в українському небі, тож “будуть падати й далі”.

Як ми розповідали раніше, 11 травня зафіксували «приліт» в ресторан у Донецьку. Відомо, що ракети вдарили по закладу, в якому хотіли відзначити річницю так званої “республіки”.

В суботу 11 травня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. За інформацією місцевих, влучання зафіксували в заклад, де хотіли відзначати 10 років так званої “ДНР”.

За попередньою інформацією, є загиблі та поранені.

Ще новини України: Свята не буде – ракети влучили в ресторан у Донецьку. де збиралися відзначати річницю так званої “республіки”