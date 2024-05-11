ЗСУ збили російський СУ-25. Ураження ворожого літака – це робота зенітників 110-ї ОМБр
Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Авдійвському напрямку.
Про це розповідають Новини України – НСН.
У 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомили про збиття ворожого літака Су-25.
“Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25”, – йдеться в заяві бригади.
Українські військові збили російський Су-25 під Авдіївкою
Там зазначили, що окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в українському небі, тож “будуть падати й далі”.
Як ми розповідали раніше, 11 травня зафіксували «приліт» в ресторан у Донецьку. Відомо, що ракети вдарили по закладу, в якому хотіли відзначити річницю так званої “республіки”.
В суботу 11 травня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. За інформацією місцевих, влучання зафіксували в заклад, де хотіли відзначати 10 років так званої “ДНР”.
За попередньою інформацією, є загиблі та поранені.
Ще новини України: Свята не буде – ракети влучили в ресторан у Донецьку. де збиралися відзначати річницю так званої “республіки”