11 травня ракети влучили в ресторан у Донецьку. Відомо, що обстріляли заклад, в якому хотіли відзначити річницю так званої “республіки”

Про це повідомляють Новини України – НСН.

В суботу 11 травня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

За інформацією місцевих, влучання зафіксували в заклад, де хотіли відзначати 10 років так званої “ДНР”.

Свята не буде – ракети влучили в ресторан у Донецьку. де збиралися відзначати річницю так званої “республіки”

За попередньою інформацією, є загиблі та поранені.

Як відомо, очільник окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленому Донецьку Денис Пушилін привітав жителів так званої “ДНР” з десятою річницею «створення». Проте виявилося, що він завантажив на офіційну сторінку діпфейк.

Також українці в Донецьку чекають на повернення Збройних сил. Паралельно вони допомагають, знищуючи російських окупантів та місцевих сепаратистів.

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