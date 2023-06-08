Як швидко ЗАЕС може залишитися без води для охолодження реакторів – прогноз МАГАТЕ

Через підрив Каховської ГЕС рівень води на Запорізькій атомній електростанції вже знизився на три метри. Наразі він сягає лише 14 метрів. Як швидко ЗАЕС може залишитися без води

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що рівень води в резервуарах Запорізької АЕС знижується на 5 – 7 сантиметрів за годину. Станом на вечір 7 червня рівень води у ставку становить 16 метрів.

Про це розповідає НСН.

“Якщо рівень опуститься нижче 12,7 метра, ЗАЕС вже не зможе перекачувати воду з водойми на майданчик”, – наголосив Гроссі.

Також він додав, що оскільки повний масштаб пошкодження дамби залишається невідомим, неможливо передбачити, коли ж саме це станеться. Однак, якщо така швидкість падіння води, як є зараз, продовжуватиметься, то рівень 12,7 метра може бути досягнутий уже протягом наступних двох днів.

Як швидко ЗАЕС може залишитися без води для охолодження реакторів

Водночас у МАГАТЕ зазначили, що біля станції ще є ставки-охолоджувачі, які постійно поповнюються водою. Коли вони заповнені, цих джерел води буде достатньо, щоб забезпечити станцію водою, необхідною для охолодження шести реакторів, а ще відпрацьованого палива упродовж кількох місяців.

У коментарі Sky News Гроссі зазначив, що “існує ризик”, що АЕС може залишитися без “необхідної” води для охолодження реакторів.

“У гіршому випадку без охолодження ви ризикуєте розплавити ядерну зброю з трагічними екологічними наслідками”, – підкреслив гендиректор МАГАТЕ.

Також він розповів, що планує відвідати атомну електростанцію наступного тижня.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини

Ввечері 7 червня очільник Запорізької ОВА заявив, що ситуація на ЗАЕС контрольована, а радіаційний фон стабільний. Наразі резервуари заповнені до нормального технічного рівня. Окрім того, фахівцями розроблений перелік заходів і відповідні інструкції, як діяти персоналу, аби гарантувати безпеку станції.

Заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк заявив, що ситуація може вийти з-під контролю у будь-який момент. Він порадив жителям покидати місто.

Експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна розповіла 24 Каналу, що після підриву Каховської ГЕС води вистачить, але лише на кілька місяців.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що стосується охолодження, на ЗАЕС є подвійна система захисту.

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