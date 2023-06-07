Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков повідомив, на скільки може піднятися рівень води внаслідок руйнування Каховської ГЕС

Унаслідок продовження руйнування дамби Каховської ГЕС протягом 20 годин рівень води підніметься іще на метр.

Про це повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини” речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков

Про це повідомляє НСН з посиланням на Укрінформ.

“Унаслідок продовження руйнування дамби ми очікуємо у найближчі 20 годин, що рівень підніметься ще близько метра”, – сказав він.

За словами Толоконнікова, вода вже дісталася Одеської громади, там підтоплено будинки.

Підрив Каховської ГЕС – на скільки може піднятися рівень води

Крім того, попри підтоплення, вночі російські військові продовжували обстрілювати Херсонщину. Наразі інформації про постраждалих від обстрілів поки не надходило, зазначив речник.

Як повідомлялося, вночі 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. На Херсонщині розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС правоохоронці розпочали розслідування за статтею “екоцид”.

В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

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