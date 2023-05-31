5 принципів щодо захисту ЗАЕС – Україна та Росія не схвалили план МАГАТЕ

Україна та Росія не зобовʼязалися дотримуватись пʼяти принципів, викладених очільником Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі щодо захисту ЗАЕС

Зокрема, Росія не погодилась дотримуватись п’яти принципів, викладених у вівторок головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, для захисту окупованої Росією ЗАЕС. Своєю чергою, Україна запропонувала додати до них ще два принципи.

Про це розповідає НСН з посиланням на Reuters

Рафаель Гроссі протягом кількох місяців намагався напрацювати угоду щодо зменшення ризику ядерної аварії внаслідок воєнних дій, таких як обстріли найбільшої в Європі атомної електростанції.

П’ять принципів МАГАТЕ включали заборону нападу на ЗАЕС або з її території, а також заборону розміщення важкого озброєння, такого як реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи та боєприпаси, а також танки чи військовослужбовців.

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Глава МАГАТЕ також закликав до того, щоб електростанція залишалася доступною та безпечною та щоб всі її основні системи були захищені від атак або диверсій.

Рафаель Гроссі назвав ситуацію в Запоріжжі “надзвичайно крихкою та небезпечною” та додав, що військова діяльність триває в регіоні і цілком може суттєво посилитися найближчим часом.

Хоча Росія заявила, що зробить усе можливе, щоб захистити ЗАЕС, яку вона окупувала більш ніж рік тому, вона не взяла на себе чітких зобов’язань дотримуватися п’яти принципів Гроссі.

“Пропозиції пана Гроссі щодо забезпечення безпеки Запорізької АЕС узгоджуються з тими заходами, які ми вже тривалий час реалізуємо”, – заявив посол Росії в ООН Василь Небензя.

Своєю чергою, посол України при ООН Сергій Кислиця заявив, що ці принципи потрібно доповнити вимогою повної демілітаризації та деокупації станції.

Гроссі заявив, що МАГАТЕ посилить свій персонал у Запоріжжі і простежить за дотриманням принципів.

Запорізька електростанція окупована військами РФ з березня 2022 року. Персонал ЗАЕС розповідає, що їх залякують російські війська, щоб вони мовчали про те, що відбувається за зачиненими дверима.

30 травня глава Міжнародного агентства з атомної енергії ООН Рафаель Гроссі закликав Україну і Росію вжити заходів для захисту Запорізької АЕС.

На Запорізькій атомній електростанції російські окупанти посилили тиск на працівників і під тортурами змушують їх підписувати контракти з Росією.

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