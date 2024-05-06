Окупанти планують перезапуск ЗАЕС. Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав цей план абсурдним. Він заявив, що це може призвести до ядерного інциденту

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Міненерго.

За словами Галущенка, у росіян немає ліцензованого персоналу для запуску станції. Лише українські працівники мають відповідні ліцензії, але їх не допускають до роботи на Запорізькій АЕС.

Галущенко попередив, що дії окупантів можуть привзести до великої небезпеки.

«Навіть якщо уявити, що росіяни зберуть фахівців у росії та привезуть на станцію, це буде неліцензований персонал. Запуск ними станції — це абсурд. Він неможливий ні в контексті українського законодавства, ні навіть російського, та, звісно, міжнародного права», — підкреслив Галущенко

Окрім цього, міністр наголошує, що на тимчасово окупованій атомній електростанції є чимало технічних проблем, зокрема — завершення термінів використання ядерного палива та відсутність достатніх обсягів води для експлуатації реакторів.

Перезапуск ЗАЕС окупантами – Галущенко попередив про велику небезпеку

Плани росії щодо перезапуску ЗАЕС

У квітні Володимир Путін повідомив голові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі про плани перезапуску ЗАЕС

За інформацією WSJ, Рафаель Гроссі в березні відвідав Сочі для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним та керівництвом російської атомної компанії “Росатом”.

Під час розмови голова МАГАТЕ запитав, чи буде перезапущено ЗАЕС – Путін відповів, що точно буде. Про це заявили джерела, знайомі із розмовою.

Чиновники не озвучили терміни та дату запуску. Але, за словами одного з дипломатів, ймовірно, Росія може це зробити до 40-х роковин підключення Запорізької АЕС до мережі СРСР. Станцію ввели в експлуатацію наприкінці 1984 року.

За словами WSJ, Росія навряд чи має достатньо фахівців для безпечного та успішного перезапуску.

“ЗАЕС – не станція “радянського типу”, до якої звикли російські працівники”, – йдеться у матеріалі. йдеться у матеріалі.

Ситуація на ЗАЕС

Як відомо, 7 квітня МАГАТЕ повідомило про те, що безпілотники атакували Запорізьку АЕС. Зокрема, дрон атакував один із захисних куполів реактора.

РФ одразу почала звинувачувати в ударі Україну. Водночас представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що окупанти зімітували атаку на Запорізьку АЕС.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гросі стурбований, що атаки дронів на Запорізьку атомну електростанцію можуть розпочати “новий фронт війни”.

Загалом від початку окупації ЗАЕС, із березня 2022 року, через російські обстріли станція пережила 8 повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів та систем безпеки.

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