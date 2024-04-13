Про це повідомляє The Wall Streat Journal.передає НСН.

За інформацією WSJ, Рафаель Гроссі в березні відвідав Сочі для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним та керівництвом російської атомної компанії “Росатом”.

Під час розмови голова МАГАТЕ запитав, чи буде перезапущено ЗАЕС – Путін відповів, що точно буде. Про це заявили джерела, знайомі із розмовою.

Чиновники не озвучили терміни та дату запуску. Але, за словами одного з дипломатів, ймовірно, Росія може це зробити до 40-х роковин підключення Запорізької АЕС до мережі СРСР. Станцію ввели в експлуатацію наприкінці 1984 року.

РФ планує перезапустити ЗАЕС – WSJ

МАГАТЕ також отримало технічні звіти від інспекторів. З них випливає, що росіяни хочуть цього року перезапустити АЕС.

За словами WSJ, Росія навряд чи має достатньо фахівців для безпечного та успішного перезапуску.

“ЗАЕС – не станція “радянського типу”, до якої звикли російські працівники”, – йдеться у матеріалі.

Запорізька АЕС частково працює на західних системах управління та американському ядерному паливі, а більшість міст, для яких вона працювала, або знелюдніла, або контролюється Україною.

За інформацією європейських дипломатів, Росія, ймовірно, має намір запустити хоча б один реактор.

Зараз п’ять із шести реакторів перебувають у стані “холодного” зупину, один – у режимі “гарячого” зупину, в якій він виробляє тепло та пару.

WSJ вважає, що можливий перезапуск Запорізької АЕС стане для росіян символічною подією нормалізації окупації атомної електростанції.

Ситуація на ЗАЕС

Як відомо, 7 квітня МАГАТЕ повідомило про те, що безпілотники атакували Запорізьку АЕС. Зокрема, дрон атакував один із захисних куполів реактора.

РФ одразу почала звинувачувати в ударі Україну. Водночас представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що окупанти зімітували атаку на Запорізьку АЕС.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гросі стурбований, що атаки дронів на Запорізьку атомну електростанцію можуть розпочати “новий фронт війни”.

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