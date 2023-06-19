Михайло Подоляк звернув увагу на ризики навколо окупованої ЗАЕС. Радник глави ОП оцінив ймовірність теракту і розповів, як можна уникнути трагедії

росія за допомогою терактів, один із яких стався нещодавно на Каховській ГЕС, намагається вплинути на події на фронті. Не виключено, що росіяни захочуть провернути щось подібне на Запорізькій АЕС.

Таку думку в інтерв’ю “РБК-Україна” висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Про це розповідає НСН.

На думку представника команди президента України, такими діями росіяни хочуть змусити захід припинити допомагати Києву.

При цьому у росіян залишається ще така опція, як ЗАЕС, зазначив представник ОПУ.

Ймовірність теракту на ЗАЕС – Подоляк оцінив ризики і розповів, як уникнути трагедії

“Ми повинні про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після вибуху Каховської ГЕС – це ніщо порівняно з екологічною катастрофою панєвропейського рівня при спробі росії підірвати ЗАЕС. Ми повинні сьогодні усвідомити, що росія – це країна-терорист, не спонсор тероризму, а країна-терорист, бо вона сама свідомо використовує ці інструменти”, — сказав Подоляк.

Він також закликав серйозно ставитись до ризиків, які існують навколо ЗАЕС, а також розповів, як можна уникнути трагедії.

“По-перше, визнати, що є ризики, не вдавати, що ризиків немає. По-друге, визнати, що це ризики, пов’язані з атомною галуззю. І по-третє, є план, запропонований Україною: зона демілітаризації і обов’язковий вивід важкої техніки росіян чи просто росіян в повному обсязі. Персонал виключно український, хочете там поставити моніторингову місію МАГАТЕ – поставте”, — сказав він.

Подоляк додав, що зупинити росію в цьому плані зможуть лише санкції проти “Росатому”.

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