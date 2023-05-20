Подоляк розповів, звідки Росія бере необхідне для будівництва нових ракет

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, звідки РФ бере необхіднея для будівництва нових ракет

На жаль, є країни, які періодично говорять про “мир” й паралельно шукають можливість забезпечити Росію необхідним для будівництва ракет.

Про це пише розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю “24 каналу“, повідомляє НСН.

Як розповів Михайло Подоляк, 11-ий пакет санкцій ЄС повинен заблокувати можливість Росії обходити минулі обмеження щодо технологічного продукту.

Водночас є країни, які все ж допомагають агресору діставати необхідне для будівництва нових ракет. Країни, які періодично цинічно й лицемірно говорять слово “мир”, шукають можливість забезпечити ворога посередництвом щодо купівлі різних технологій або продуктів подвійного призначення.

Звідки Росія бере необхідне для будівництва нових ракет

“У нас є робоча група при Офісі Президента Макфола-Єрмака, яка опікується аналізом санкцій, які вже запроваджені та аналізом можливості їх обходити. Ці аналітичні продукти передають нашим партнерам європейських комісій, які вивчають додаткову можливість Росії обходити санкції”, – розповів Подоляк

Росія й далі виготовляє ракети, однак, як зауважив Подоляк, це вже зовсім не та кількість, яка була раніше, оскільки сьогодні ворог витрачає більше, аніж може виготовляти.

“Росія хоче мати затяжний конфлікт, але дуже низької інтенсивності. Тому що в неї немає ресурсу на затяжний конфлікт високої інтенсивності. Нам не вигідно ні одне, ні друге. Але хочу підкреслити: в Росії немає необмежених ресурсів. У Росії з ресурсами теж величезні проблеми. Тому що країни поступово відмовляються давати можливість закупляти через них різні продукти”, – додав Подоляк

Скільки ракет сьогодні виробляє Росія?

Як розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, аналізуючи уламки застосованих ворогом ракет, можна відзначити, що снаряди тільки-но зійшли з конвеєра, оскільки були виготовлені в першому кварталі поточного року.

За словами Скібіцького, сьогодні ворог може виготовляти:

близько 25 “Калібрів”;

35 одиниць Х-101;

2 одиниці “Кинжалів”;

5 одиниць 9М723 й “Іскандер-М”.

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