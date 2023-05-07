Чи каратимуть власників російських паспортів на деокупованих територіях – Подоляк відповів

Чи каратимуть власників російських паспортів на деокупованих територіях, пояснив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, передає НСН.

Роз’яснення Подоляк надав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення окупанти ведуть паспортизацію населення на захоплених територіях. Щоб змусити українців брати паспорт, вигадують різні способи. Спочатку обіцяли взамін гуманітарку, а зараз вже дійшло до того, що людина без російського паспорту вважається іноземцем і може бути депортована з окупованої території. Відповідний закон підписав Путін. Без ворожого папірця українці не можуть лікуватися, отримувати пенсії, а дітям не дають атестати в школах.

Отже, у більшості випадків мешканці окупованих територій змушені брати російський паспорт. Але є і інші категорії населення.

Чи каратимуть власників російських паспортів на деокупованих територіях

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону пояснив, що чекає на власників російських паспортів після звільнення територій України.

Якщо до тебе приїхали на “бусіку”, щоб тебе негайно депортувати, якщо ти не візьмеш дику книжку під назвою “паспорт громадянина Російської Федерації”, поставили до скроні автомат – ти безумовно маєш її взяти. Але ж ти не пройдеш через процедуру виходу з українського громадянства. Коли ми зайдемо на свої території, деокупуємо їх, будуть проведені певні юридичні дії, і ми повернемо громадянство нашим громадянам. Крім однієї категорії – яка ініціативно йшла за паспортами, йшла працювати в окупаційні адміністрації, приймала участь у пропагандистських заходах і так далі, – зазначив він

Михайло Подоляк також зауважив, що сьогодні Запорізька і Херсонська області говорять про негайну евакуацію – 18, 20, 30 населених пунктів. Люди можуть сісти до автобусів і виїхати.

Вони будуть вивозити колаборантів – тих людей, які точно мали отримати в нас юридичні терміни покарання за певними статтями Кримінального кодексу, – резюмував Подоляк

Нагадаємо, український омбудсмен Дмитро Лубінець порадив українцям на окупованих територіях брати паспорти РФ для збереження власного життя. Уповноважений ВР запевнив, що за таке українська влада не каратиме.

А перед цим віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук закликала українців не брати російські паспорти.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи висловлювання своїх колег, заявив, що не бачить у цих заявах дисонансу.

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