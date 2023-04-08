Воєнний стан в Україні – чи зможуть виїхати з країни особи, які мають подвійне громадянство

В Україні триває воєнний стан і мобілізація. Для багатьох чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд за кордон. Чи зможуть законно виїхати з країни особи, які мають подвійне громадянство

В Україні, згідно з указом президента Володимира Зеленського,виїзд за межі країни для громадян чоловічої статі обмежено, адже військова агресія сусідньої росії та воєнний стан, а загалом і загальна мобілізація, впроваджені через бойові дії, продовжуються.

Що ж стосується перетину держкордону особами, які мають подвійне громадянство — тут питання трохи складніше. У чому саме полягає його складність розбирався “Телеграф”, передає НСН.

Чи зможуть законно виїхати з країни особи, які мають подвійне громадянство

Як, посилаючись на чинне законодавство, пише видання “24 канал”, Україна подвійне громадянство не визнає. Саме тому, людина, яка має два паспорти, один із яких український, все ж вважається громадянином нашої держави. Тож на них, як і на всіх інших військовозобов’язаних, також поширюється дія заборони на виїзд.

Варто зазначити, що громадянство буде припинено лише у день видачі відповідного указу президентом України Володимиром Зеленським.

Що стосується використання паспортів громадянина іноземних держав під час перетину державного українського кордону, то на це законні підстави мають виключно фізичні особи вже після видання Указу президента щодо втрати такими особами громадянства України.

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