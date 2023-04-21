Росія бомбить Бєлгород – Подоляк пояснив, чому РФ визнала удар по місту

Росія бомбить Бєлгород – з бойового літака військові держави-агресорки скинули бомбу на російське місто поблизу з Україною.

Росіяни визнали, що скинули авіабомбу на місто, щоб не деморалізувати громадян. Керівництво РФ боїться визнавати, що їхня країна може бути незахищеною.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає НСН.

За його словами, в РФ зрозуміли ризики і тому визнали, що самі бомбили свою територію.

“Вони порахували ризики. Якщо вони скажуть, що це Україна атакувала – тоді це суттєво деморалізує додатково. Тоді в Росії почнуть говорити, а де ж ППО? Вони тоді будуть розуміти, що Росія не захищена”, зазначив Подоляк.

Крім того, він зазначив, що після подібних випадків, як у Бєлгороді, залякування Кремля та диктатора Володимира Путіна виглядають кумедно.

“Я зараз анекдотично скажу. Коли Путін виходить і говорить, що ми можемо використати тактичну ядерну зброю, тут питання чи не в Воронежі вона буде? Там же ППО немає. В нас то ППО є, а в них же немає”, наголосив радник голови ОП.

Нагадуємо, увечері 20 квітня російський бомбардувальник Су-34 скинув авіабомбу на житловий район Бєлгорода.

Ймовірно, це був плануючий фугасний авіаснаряд, а інцидент став найрезонанснішим випадком удару РФ по власній території.

Протягом кількох годин після вибуху в Бєлгороді Міноборони РФ визнало, що на мешканців міста було скоєно «позаштатний схід авіаційного боєприпасу».

У мережі опублікували відео моменту вибуху у Бєлгороді

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