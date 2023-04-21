На Бєлгород впала величезна бомба: росіяни вперше визнали, що бомбили самі себе (відео)

На Бєлгород впала величезна бомба увечері 20 квітня. У рф визнали, що бомбили самі себе, і таке визнання сталося, мабуть, уперше. НСН розповість все, що про це відомо.

Увечері 20 квітня російське місто Бєлгород здригнулося від потужного вибуху. На одній із центральних вулиць утворилася величезна вирва, пошкоджень зазнали будинки, магазини, автомобілі. Вибух був настільки гучним і потужним, що тремтіло все навколо, а одну з машин закинуло на дах сусіднього магазину. Деякі квартири просто розворотило.

Все це викликало шок і паніку серед бєлгородців.

Російські помийки майже одразу почали писати про атаку з боку України.

Але згодом у рф на офіційному рівні визнали, що бомбили самі себе. Тоді пропагандисти стали підтирати свої ж повідомлення.

Зазначимо, що за декілька хвилин до вибуху у Бєлгороді повітряну тривогу оголосили у Харкові, а російські пропагандисти писали, що “летять бамбіть хахлов”.

Було сповіщення про загрозу російських ФАП (літаки, з яких росіяни скидують бомби). Доволі швидко прозвучав відбій. До Харкова цього разу нічого не прилетіло. А от Бєлгороду дісталося.

Тому в українському медіапросторі одразу виникла версія, що на Бєлгород впала КАБ, яку росіяни приліпили ліпили з ФАБ-500 із притаманною їм якістю. Згідно з оприлюднених відео, можна зробити висновок, що багатотонна бомба впала і не розірвалася одразу, а пробила собою асфальт і здетонувала вже під землею. Тому наслідки вибуху відносно невеликі. Якби бомба вибухнула одразу, все навколо просто б рознесло.

На відео – гучний свист, а потім вибух

Зазначимо, що деякі ворожі Z-канали почали самі писати, що цю вибух у Бєлгороді спричинила ніяка не Україні, а – сама ж Росія. Пропагандистські пабліки проінформували, що це випала бомба з крила літака.

Вочевидь, тоді в міноборони Росі зрозуміли, що приховати правду без сенсу, та взяли відповідальність на себе.

Ввечері 20 квітня під час польоту Су-34 ПКС над містом Бєлгородом відбувся “нештатний спуск” авіаційного снаряда, – йдеться в повідомленні міноборони РФ

Тут також зазначили, що загиблих внаслідок цього немає.

Як пишуть ЗМІ Росії, за попередніми даними, є двоє постраждалих. Серед них – жінка з черепно-мозковою травмою середнього ступеня тяжкості та ще одна жінка, яка обійшлася синцями і саднами.

Після цього вибуху розпочалась евакуація людей з понівечених квартир. Їм запропонували пожити певний час в готелях.

Росіян, а особливо бєлгородців обурило, що літаки з бомбами літають над мирними російськими містами. Той факт, що летять вони скидувати ці багатотонні бомби на мирні українські міста, їх, звісно, не обурює.

На Бєлгород впала величезна бомба: ще фото і відео

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