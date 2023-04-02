Загинув відомий російський пропагандист Владлен Татарський – його підірвали у Пітері в кафе

2 квітня загинув дуже відомий російський пропагандист – воєнкор Владлен Тарарський. Смерть настала внаслідок вибуху у кафе «Стріт-бар» у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляють російські ЗМІ. Вони публікують фото і відео з місця події, передає НСН.
Воєнкор Владлен Татарський загинув під час вибуху в кафе ‘Стріт-бар’ на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, повідомили в російських екстрених службах. У ЗМІ пишуть, що тут проходив «творчий вечір» Татарського.
За декілька хвилин до вибуху
Внаслідок вибуху ще 16 осіб постраждало.
Потужність вибухового пристрою понад 200 грам тротилу, заявили у правоохоронних органах рф.
Відео моменту вибуху
ЗМІ повідомляють, що бомбу на зустріч пронесла дівчина. Вона сховала її у статуетку та подарувала Владлену Татарському.
Хоча вже є відео вручення статуетки. І на запису – чоловік
Пропагандист Владлен Татарський загинув внаслідок вибуху в кафе у центрі Пітера
В українських пабліках тим часом вже з’явилися меми з приводу смерті пропагандиста.
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