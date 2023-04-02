Загинув відомий російський пропагандист Владлен Татарський – його підірвали у Пітері в кафе

2 квітня загинув дуже відомий російський пропагандист – воєнкор Владлен Тарарський. Смерть настала внаслідок вибуху у кафе «Стріт-бар» у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляють російські ЗМІ. Вони публікують фото і відео з місця події, передає НСН.

Воєнкор Владлен Татарський загинув під час вибуху в кафе ‘Стріт-бар’ на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, повідомили в російських екстрених службах. У ЗМІ пишуть, що тут проходив «творчий вечір» Татарського.

За декілька хвилин до вибуху

Внаслідок вибуху ще 16 осіб постраждало.

Потужність вибухового пристрою понад 200 грам тротилу, заявили у правоохоронних органах рф.

Відео моменту вибуху

ЗМІ повідомляють, що бомбу на зустріч пронесла дівчина. Вона сховала її у статуетку та подарувала Владлену Татарському.

Хоча вже є відео вручення статуетки. І на запису – чоловік

Пропагандист Владлен Татарський загинув внаслідок вибуху в кафе у центрі Пітера

В українських пабліках тим часом вже з’явилися меми з приводу смерті пропагандиста.

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