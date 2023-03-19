На Херсонщині підірвали автомобіль призначеного загарбниками командира взводу патрульно-постової служби поліції області.

Про це повідомляє НСН з посиланням на інформаційний центр Слідчого комітету РФ у Telegram.

У РФ заявляють, що 17 березня невідомий заклав спеціальний пристрій під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, яким керував командир взводу ППС. Пізніше, коли чоловік зі своєю родиною рухався по проспекту Ювілейному Олешкінського району Херсонської області, стався підрив.

Так, пропагандисти опублікували кадри з палаючим автомобілем, у якому загинув окупант.

“Кадри наслідків вибуху автомобіля командира взводу ППС у Херсонській області, який призвів до смерті. Чоловік зі своєю сім’єю їхав на ньому в Олешківському районі Херсонської області, коли стався підрив, командир взводу помер на місці, його дружина та дочка постраждали”, стверджується у повідомленні.

Раніше цього ж дня у російському Слідкомі заявили про порушення кримінальної справи за фактом вбивства окупанта.

“СК Росії порушив кримінальну справу за фактом вбивства командира взводу ППС у Херсонській області, а також замаху на вбивство його дружини та повнолітньої доньки”, заявили окупанти.

При цьому українські джерела як місце, де окупант “згорів на роботі”, вказують тимчасово окуповані Нову Каховку або Скадовськ. Жоден із цих населених пунктів не належить до Олешківського району.

Також називається ім’я ймовірного ліквідованого окупанта. Ним може бути власник охоронної фірми “Ягуар” Сергій Москаленко. У травні він став “начальником СІЗО” при росіянах і облаштував у поліції одну з найбільших у регіоні катівень, пише канал “Херсон. Війна без фейків”.

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