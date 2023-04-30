Омбудсмен порадив українцям на окупованих територіях брати російський паспорт

Українці, які наразі знаходяться на тимчасово окупованих територіях, задля збереження власного життя мають брати російський паспорт. Також їм варто у будь-який спосіб виїжджати з таких територій

Про це заявив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

Про це повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

Як він вважає, указ російського диктатора Володимира Путіна, який дозволяє депортувати з тимчасово окупованих територій українців, які не взяли громадянство, направлений точно не на депортацію.

“Цей указ направлений на те, щоб узаконити примусову паспортизацію, яка відбувається на тимчасово окупованій території України. Це перше. І друге – зафіксувати і поставити крапку в цьому процесі. Я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких російська федерація буде тримати в полоні, в ув’язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України”, – заявив Лубінець

Лубінець радить українцям на ТОТ брати російський паспорт

Він також заявив, що Україна буде продовжувати невизнання російських паспортів, які зараз видаються під таким прямим, фізичним тиском громадянам України на тимчасово окупованої території України.

“Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки, для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію. Після цього, зараз напрацьовується відповідний закон, – офіційно відмовитись від цього паспорту і повернутись до нормального життя. Або для себе приймати рішення і виїжджати з цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території”, – сказав омбудсмен

Лубінець підкреслив, що росіяни примусовою паспортизацією вчиняють новий окремий воєнний злочин.

“І в цьому розрізі я публічно, як омбудсмен України, кажу, що ми, як Україна, як держава, не визнаємо російський паспорт як елемент скоєння злочину нашими громадянами. Знову ж таки, в цьому розрізі у нас лунали такі заяви, що будь-хто, хто взяв російський паспорт на тимчасово окупованій території, ми повинні до нього застосувати якийсь вплив, можливо, навіть кримінального характеру. Я категорично проти цього. Наші громадяни це роблять задля того, щоб вижити”, – зазначив Лубінець

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