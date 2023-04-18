Зізнання вагнерівців про вбивства дітей в Україні перевірятимуть в межах кримінальних справ. Про це розповідає НСН

В разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей — потрібно вжити всі необхідні заходи реагування.

На цьому наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи інформацію щодо зізнання в’язнів із ПВК Вагнера у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі.

Омбудсмен відреагував на зізнання вагнерівців про вбивства дітей в Україні

«Ці слова мають бути зафіксовані та перевірені, а особи, що розповідають їх — ідентифіковані», — заявив він

Омбудсмен нагадав, що лише за офіційними даними через війну в Україні загинули 470 дітей, 407 — зниклі безвісти, 19 384 дитини — депортовані країною-агресором. Проте, за словами Лубінця, ці цифри, ймовірно, є набагато більшими.

У свою чергу, Офіс Генпрокурора почав перевірку у зв’язку з публікацією відеозізнань «вагнерівців» про вчинення воєнних злочинів в Україні.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань зазначену інформацію внесено за ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Уповноважений ВР з прав людини на тлі публікації останнього відео, на якому українському військовому відрізають голову, розповів, що Офіс омбудсмена від початку повномасштабної війни отримав вже декілька десятків матеріалів з ймовірними стратами захисників.

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