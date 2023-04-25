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CуспільствоВійна
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“Коли вже контрнаступ?” – Подоляк з гіркою іронією висловився про “вболівальників”

Журналіст
"Коли вже контрнаступ?" - Подоляк з гіркою іронією висловився про "вболівальників"
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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що журналісти та оглядачі ставлять однотипні питання офіційним особам, цікавлячись, “коли вже контрнаступ” ЗСУ. Він з гіркою іронією прокоментував це, передає НСН з посиланням на допис Подоляка у Twitter.

“Коли вже контрнаступ? На якому напрямку? Скільки буде людей та техніки? Який план бою? Журналісти закидують однотипними питаннями всіх, кого можна назвати «офіційною особою”, – пише Подоляк

Він натякає, що для когось все це як спорт чи гра, за якою цікаво спостерігати. А хтось ризикує своїм життям, визволяючи рідний дім. Також радник глави Офісу президента натякнув на те, що початок контрнаступу і, головне, його результат, залежать від кількості наданої Україні зброї. А її все ще недостатньо.

“Вболівальники сідають на трибуни і бажають знати, чи є ще час встигнути в буфет за курячими крильцями. «Військові оглядачі» сперечаються, чи буде «другий сезон» таким вдалим, як перший. Політичні аналітики попереджають: якщо перегляди впадуть, інвестори замисляться, чи продовжувати серіал на третій сезон. «Фанати» невдоволені: фото зруйнованих пейзажів та поранених людей вже не чіпляють, а шоуранери демонструють недостатню креативність.Тим часом прості українці, що покинули мирне життя і стали на варту своєї країни, день за днем готуються відвойовувати свій рідний дім – та не розуміють, де обіцяні боєприпаси, авіація й далекобійні ракети…” –– написав Подоляк

 

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