Розпочався новий етап контрнаступу ЗСУ. У якому напрямку буде спрямовано головний удар повідомляє The New York Times

Головний удар нового контрнаступу ЗСУ припав на південний схід, де українські військові поступово просуваються через мінні поля та під атаками російської авіації.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на двох чиновників Пентагону, передаэ НСН.

За словами неназваних українських посадовців, посилене технікою та навченими на Заході військовими українське угруповання спробує просунутися на південь через зведені окупантами перешкоди до Токмака, а в разі успіху — до Мелітополя Запорізької області.

«Їхня мета — розірвати так званий сухопутний міст між окупованою Росією Україною і Кримом або принаймні просунутися достатньо далеко, щоб стратегічно важливий півострів опинився в зоні досяжності української артилерії», — пише NYT.

Новий етап контрнаступу ЗСУ – названо головний напрямок просування української армії

Як повідомляє газета, якщо все йтиме за планом, то нова операція може зайняти від одного до трьох тижнів, заявили українські посадовці чиновникам у Вашингтоні.

Такі озвучені в середу, 26 липня, оцінки збіглися з активізацією подій на фронті. Зокрема, про запеклі бої звітували й у самій Росії. Посадовці в Білому домі та Пентагоні заявили, що спостерігають за посиленням активності «з великою цікавістю».

Напередодні в Генштабі заявили, що ЗСУ не дають росіянам відбити втрачені позиції північно-східніше села Роботине, що за 20 км від Токмака, а також мають успіхи біля Старомайорського. Тривають бої.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові продовжують просуватися на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Також ЗСУ ведуть наступальні дії на Бахмутському, намагаючись взяти росіян у кільце в ключовому місті.

Станом на 24 липня від початку контрнаступу Сили оборони звільнили понад 192 кв. км на півдні України та близько 35 кв. км — на сході.

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