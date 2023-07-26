Дозволяє уникнути великих втрат: в ISW проаналізували нову тактику контрнаступу ЗСУ

В ISW проаналізували нову тактику контрнаступу ЗСУ, передає НСН, посилаючись на свіжий звіт інституту вивчення війни.

У звіті зазначається, що збройним силам України вдалося просунутися одразу на трьох напрямках. Бійці продовжують вести контрнаступальні операції на кількох ділянках фронту.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що бійці вели наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському, на заході Запорізької області і Бердянському, в районі Запорізької та Донецької областей, напрямках.

Аналітики зазначають, що на відео із геолокацією, опублікованих 25 липня, чітко видно, що Сили оборони України домоглися тактичних успіхів на південь від Кліщіївки. Вона розташована за сім кілометрів на північний захід від Бахмута. Також відомо про переміщення наших військових на відстань 750 метрів у бік Старомайорського, це приблизно в дев’яти кілометрах на південь від Великої Новосілки. За інформацією російських воєнкорів, ЗСУ також здійснили невелике просування в бік заходу від Оріхового.

Українські контрнаступальні операції прагнуть створити асиметричний градієнт виснаження, зазначають в Інституті вивчення війни. Це ймовірно дозволяє уникати українським військовим великих втрат і призводить до поступового виснаження живої сили і техніки в армії РФ. Експерти припускають, що це досягається завдяки використанню повільніших темпів контрнаступу і деокупації.

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