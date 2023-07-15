ЗСУ змінили тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ЗСУ змінили тактику контрнаступу, що дало їм змогу скоротити втрати у військовій техніці. Але це призвело до сповільнення деокупації українських територій.

Щоб зменшити рівень втрат військової техніки, ЗСУ змінили тактику ведення контрнаступу.

Про це в суботу, 15 липня, повідомило американське видання The New York Times, передає НСН.

За даними видання, за перші два тижні контрнаступу було пошкоджено або знищено до 20% поставленої на фронт військової техніки, зокрема західні зразки.

Цей рівень втрат техніки знизився до 10% у наступні тижні завдяки тому, що Україна змінила тактику ведення контрнаступу.

Зокрема ЗСУ зосередилися більше на вимотуванні російських сил артилерією і ракетами великої дальності, ніж на атаці по замінованих Росією полях, пише видання.

Українські війська, за інформацією видання, подолали тільки 8 кілометрів із необхідних 96, щоб вийти до моря на півдні та розділити російські війська на дві частини.

Військові експерти, на яких посилається ЗМІ, кажуть, що перші 25 км контрнаступу будуть найважчими, оскільки військам, які наступають, як правило, потрібно втричі більше сил – озброєння, особового складу або того й іншого – ніж тим, хто обороняється.

У Росії було багато місяців, щоб підготуватися до українського контрнаступу, фронт усіяний мінами, танковими пастками та окопаними військами, а над головами бійців ЗСУ все частіше літають російські розвідувальні безпілотники та ударні вертольоти.

З огляду на ці укріплення, кажуть експерти, не дивно, що Україна зазнає відносно серйозних втрат на ранніх етапах кампанії.

Раніше ми писали, що за інформацією ГУР, російські військові не витримують психологічне напруження на фронті. Окупанти починають стріляти по своїх же.

Ще новини України: Єрмак про повернення командирів Азова: чи є загрози для майбутніх обмінів