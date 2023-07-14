Російські військові не витримають психологічне напруження на фронті. Окупанти починають стріляти по своїх же

Про це повідомляє НСН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами одного з окупантів, російські військові не витримують психологічну напругу на війні. Деякі з них закінчують життя самогубством, а деякі починають стріляти по своїх же.

Зокрема нещодаво в одній з рот окупант вихопив зброю та почав погрожувати всіх вбити. Однак його ліквідували, а тіло винесли за межі позицій росіян.

Психіка не витримує – окупанти починають вбивати один одного на фронті (перехоплення)

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями.

Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

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